Roman von Titsi Dangarembga : Glaube bloß nicht, du wärst etwas Besseres

Wie aus Vorahnung Verzweiflung wird: In „Verleugnen“, dem zweiten Teil ihrer Tambu-Trilogie, schildert Tsitsi Dangarembga die Jahre ihrer Heldin in der Nonnenschule. Es ist eine Zeit des Kriegs.

Wie hat es mit Tambu nur so weit kommen können? In „Aufbrechen“, dem ersten Teil der ihr gewidmeten Trilogie, verabschieden sich die Leser von ihr als jungem Mädchen mit dem schleichenden Gefühl, einem Verhängnis entgegenzugehen. Im in deutscher Übersetzung als Nächstes veröffentlichten dritten Teil, „Überleben“, begegnet sie ihnen als arbeitslose Frau wieder, die ihr Wohnheim in Harare verlassen soll, weil sie zu alt dafür geworden sei. Als sie sich zu Beginn des Buchs eine neue Bleibe ansehen will, droht ihr ein Dienstmädchen, den Hund auf sie zu hetzen, falls sie nicht verschwindet.

Wer Tsitsi Dangarembga nicht allein als Friedenspreisträgerin des Deutschen Buchhandels und als unerschrockene Kämpferin für bessere Lebensbedingungen in Simbabwe kennt, sondern durch ihre Bücher, die beispielhaft Kindheit, Jugend und Erwachsenenleben in ihrem Heimatland erzählen, wird sich ungeduldig fragen, wie aus Tambudzai Sigauke, einem Mädchen mit trotz dunkler Vor­ahnung offensichtlich strahlender Zu­kunft das Wrack werden konnte, das die Autorin ihren Lesern schließlich im Abschlussband schmerzlich nahebringt. Jetzt ist mit „Verleugnen“ auch der zweite Teil der Trilogie in deutscher Übersetzung erschienen und schließt die Lücke.