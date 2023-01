Roman von Tanya Pyankova : Hier herrscht Hunger, wissen Sie?

Aktualisiert am

Die Ahnungslose, das Opfer und der Opportunist: In ihrem Holodomor-Roman „Das Zeitalter der roten Ameisen“ lässt Tanya Pyankova drei Stimmen von der Hungersnot in der Ukraine vor neunzig Jahren erzählen.

Welche Vorräte haben die Kulaken wohl hier versteckt? Öffnung einer Scheune in der Region Donezk in den Holodomor-Jahren 1932 – 1933 Bild: Bridgeman

Als sich Arina eines Tages ein Herz fasst und der übergewichtigen Patientin im Sanatorium von Matschuchy endlich in die Augen schaut, hat Soljas Weltbild bereits erste Risse bekommen. Solja hat sich schon nicht mehr nur gefragt, wie sie die Hungerkur überstehen soll, die ihr die Ärzte hier auferlegt haben, und was aus ihr und ihrem Mann werden soll, sondern auch, langsam und leise, was ihr Mann Oleksij da draußen im Dorf eigentlich macht, mit seinem Auftrag, der das junge Paar hierhergeführt hat: die Kolchosen südlich von Poltawa auf Vordermann zu bringen.

„Solja“, sagt Arina ihr sanft, „es gibt keine Kulaken.“ Aber hatte ihr Oleksij nicht wieder und wieder von diesen Kulaken erzählt, die das eigene Land und Vieh, den eigenen Reichtum nicht mit anderen teilen wollten, die immer noch, Anfang der Dreißigerjahre des vergangenen Jahrhunderts, zu stolz oder zu faul sind, um in den Kolchosen zu arbeiten, und lieber ihre Kinder hungern lassen? Von diesen Verrätern des Volks, diesen Feinden des Vaterlands?

Und jetzt sollen es, wie Arina behauptet, „einfach Menschen“ sein, „zum Hungertod verurteilt“, Leute, denen man alles genommen hat, was sie besaßen, Familien, deren Väter nach Sibirien geschickt worden sind, deren Mütter gezwungen wurden, die Kinder sich selbst zu überlassen, um in der Kolchose zu arbeiten, die misshandelt und geschmäht, deren Häuser wieder und wieder auf den Kopf gestellt worden sind, weil sie vielleicht doch noch etwas Essbares versteckt hatten?

Erst im November als Genozid anerkannt

Wahrscheinlich hätte Solja, eine der drei Erzählstimmen in Tanya Pyankovas Roman „Das Zeitalter der roten Ameisen“, weiterhin als Geschwätz abgetan, was sie von Arina gesagt bekommt, wenn nicht ihr kleiner Hund verschwunden wäre, nach dem frühen Tod ihres einzigen Kindes ihr ganzer Trost. Wenn Solja nicht allen Warnungen und Verboten zum Trotz in einem unbeobachteten Moment durch das Sanatoriumstor entwischt wäre, um selbst in Matschuchy nach ihrem Filja zu suchen und ein Elend vorzufinden, das für sie unvorstellbar war.

Was die junge Frau zusammen mit Dusja, einer neunzehn Jahre alten Kulakentochter aus dem Dorf, und Swyryd, einem Mann, der im Dorfsowjet als rechte Hand des Vorsitzenden Oleksij arbeitet, auf rund 380 Seiten erzählt, wird auch für die meisten Leser des Romans unvorstellbar sein und eine kaum erträgliche Lektüre bleiben, selbst für jene, denen die Bezeichnung „Holodomor“ für die Hungerkatastrophe in der Ukraine vor neunzig Jahren mit ihren Millionen Todesopfern geläufig ist, eine Katastrophe, die erst im November vom Bundestag und vom EU-Parlament als sowjetischer Genozid am ukrainischen Volk anerkannt worden ist.

Weniger als das Nötigste

Eine Ahnungslose, ein Opfer und ein Opportunist: Tanya Pyankova hat die drei Blickrichtungen auf das Grauen, von dem sie erzählt, gut gewählt und fein verknüpft – auch über die Handlung hinaus. Dusja und Solja schildern am Anfang ihrer jeweils ersten Kapitel ähnliche Symptome entgegengesetzter Probleme. Bei beiden – „am Anfang ist es noch gar nicht so schlimm“, heißt es fast gleichlautend beide Male – schwellen die Beine an, einmal infolge der Unterernährung, bei der anderen durch ihre Fresssucht.