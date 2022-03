Früher Roman von Stefan Heym : Als zöge ihm jemand die warme Decke weg

Wenn – wenn! – ich zurückkehre, werde ich ein Buch schreiben, das entweder den Beweis erbringen wird, dass ich ein fähiger Schriftsteller bin, oder das mich bricht“, notierte Stefan Heym, seit Januar 1943 Rekrut der US Army, ein wenig melodramatisch aus der Grundausbildung in Camp Crowder an seine spätere Frau Ger­trude Gelbin. Dabei war das Foto des jungen Mannes da bereits im „Time Magazine“ erschienen: Mit seinem auf Englisch verfassten, im Herbst 1942 herausgekommenen und sogleich in Hollywood verfilmten Roman „Hostages“ (deutsch „Der Fall Glasenapp“) hatte der vor den Nazis zunächst nach Prag, dann weiter in die USA geflohene Heym mehr als einen Achtungserfolg gelandet.

Mit dem Romanmanuskript „No Turnpike Gates“, das Heym noch kurz vor der Einberufung an seinen amerikanischen Verlag Putnam’s Sons geschickt hatte, lief es weniger gut; es fiel krachend durch. Nach Einbürgerung und absolvierter Grundausbildung wollte es der in eine Einheit zur psychologischen Kriegsführung nach Camp Ritchie nordwestlich von Wa­shington versetzte Heym allerdings wissen: Wenn sich der ehrgeizige junge Autor gerade nicht mit dem deutschen Feind zu beschäftigen oder Be­standslisten in die Schreibmaschine zu hacken hatte, studierte er die Technik von Stephen Cranes Sezessionskriegs-Drama „The Red Badge of Courage“ (1895) und ging, wie er seiner Freundin schrieb, ein neues Projekt an: „Ein Kriegsroman soll es sein, Hauptheld ein aus Deutschland geflüchteter Anti­faschist, der in Spanien gekämpft hat, dann nach Amerika kommt, in die Armee eingezogen wird und nun, in Nordafrika, eine zweite bessere Chance erhält, dem alten Feind gegenüberzutreten . . .“

Vier Monate nach der Landung der Alliierten in der Normandie brachte Little, Brown and Company (Boston), jener Verlag, der „Hostages“ noch abgelehnt hatte, Heyms Roman „Of Smiling Peace“ heraus. Nun ist es als „Flammender Frieden“ ins Deutsche übersetzt worden.

Kann es im Krieg so etwas Altmodisches wie Grundsätze geben, und ist Frieden mehr als die Abwesenheit von Krieg? In seiner Autobiographie „Nachruf“ erklärte Heym die Intention seines Schreibens: „Es geht darum, ob die Amerikaner, die angetreten sind, Freiheit und Demokratie zu bringen . . ., sich mit jedem Schurken und Faschisten verbinden sollen, der sich ihnen anbietet, oder ob sie nicht eher, um der Sache willen, den schwierigeren Weg gehen, vielleicht sogar eigene Truppen dafür opfern müssen.“ In diesen Konflikt stellt Heym seine Prot­agonisten Colonel Wintringham vom Stab der im Winter 1942 in Nordafrika gelandeten amerikanischen Truppen und dessen obersten Vernehmer, Lieutenant Bert Wolff.

Packende Szenen und eine Liebesgeschichte

Letzterer, ein Emigrant in Army-Uniform, der im KZ Oranienburg saß und im spanischen Bürgerkrieg kämpfte, ist erschöpft und ausgebrannt, alles andere als ein Superheld. Seinen Gegenspieler, Major Ludwig von Liszt, untergetauchtes Mitglied des deutschen Generalstabs, kennt Wolff noch aus Spanien. Die Jagd auf ihn durch halb Nordafrika ist ein Spannungstreiber der Handlung, ein anderer die Frage, welcher der Kriegsparteien, Amerikanern oder Deutschen, es gelingt, den skrupellosen Vichy-Kolonialoffizier Monaitre auf ihre Seite zu ziehen. Heym hat diesen wie ein Warlord agierenden Befehlshaber dem französischen Admiral François Darlan nachempfunden, der – im wirklichen Leben – mit den Amerikanern paktierte. Im Roman darf Colonel Wintringham spät erkennen, dass ein Zusammen­gehen mit Monaitre der Aufgabe aller seiner Prinzipien gleichkäme.