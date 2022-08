Romanvorschau auf den Herbst : Die neuen Bücher und das Meer

Der größte Verkaufserfolg des kommenden Bücherherbstes ist nicht schwierig zu prognostizieren. Dörte Hansen bringt einen neuen Roman heraus, vier Jahre nach „Mittagsstunde“, sieben nach „Altes Land“, und beide Vorgänger hatten die deutschen Bestsellerlisten monatelang angeführt. Das wäre an dieser Stelle, wo es um literarisch bemerkenswerte Belletristik ge­hen soll, nicht weiter relevant, aber die 1964 in Husum geborene Autorin hat ihren kommerziellen Erfolg mit erzählerischen Mitteln erzielt, die sie auch unter ästhetischen Aspekten zu einer Spitzenkraft unserer Literatur machen. Auf „Zur See“ können sich also Publikum und Kritik gleichermaßen freuen. Der Roman erscheint am 28. September bei Penguin.

Nun will es der Zufall (oder auch das Marketing), dass in derselben Saison zwei titelverwandte Romane erscheinen, beide sogar schon etwas früher: Theresia Enzensbergers „Auf See“ am 22. August bei Hanser und nur zwei Tage danach Mariette Navarros „Über die See“ bei Kunstmann. Was ist da los? Warum treibt es gleich drei Autorinnen zur selben Zeit erzählerisch hinaus aufs Meer?