„Ich habe einen Roman geschrieben. Er trägt den Namen ‚Mindset‘ und erscheint am 5. April 2023.“ So hat Sebastian Hotz, der sich in den sozialen Medien El Hotzo nennt, schon vor Monaten sein Debüt im Netz angekündigt. Auf seinen Profilen bei Twitter und Instagram ist dieser Post fixiert und angeheftet, er bleibt immer an erster Stelle der Timeline stehen, egal, was El Hotzo sonst so veröffentlicht. Inzwischen hat der Post über 144.000 „Gefällt mir“-Kommentare. 1,3 Millionen Menschen haben El Hotzo auf Instagram abonniert, eine gute halbe Million sind es auf Twitter.

Hotz, 1996 in Oberfranken geboren, gehört zu einer neuen Generation von Humoristen, die ihre Witze in der kompaktesten Form des Internets, nämlich des Tweets, verbreiten. „Geschmäcker sind verschieden, manche Geschmäcker sind zB richtig und andere sind falsch“, das wäre eine typische Pointe von El Hotzo. Auch für das „ZDF Magazin Royale“ des Moderators Jan Böhmermann schreibt er.

Und jetzt ist also „Mindset“ erschienen. Die mediale Aufmerksamkeit für das Buch ist riesig, Hotz gibt Interview um Interview, er ist überall. Der Verlag bewirbt das Werk nicht mit einem Porträt des Autors, sondern mit dessen Profilbild auf Instagram und Twitter, er trägt Sonnenbrille und eine Vokuhila-Frisur darauf.

„Mindset“ erzählt von Mirko, einem jungen Informatiker aus Gütersloh, der ein unscheinbares und ereignisloses Leben führt. In seinem Unternehmen wird er auch nach Jahren der Anstellung immer noch „der Neue“ genannt. ­Mirko suhlt sich in Selbsthass. Und er ist einsam. Nur seine etwas ältere Arbeitskollegin Angela nimmt sich seiner an und versucht, den unsicheren jungen Mann irgendwie aufzubauen.

Als Mirko dann aber im Internet auf die Seminare des Erfolgscoaches Maximilian Krach aufmerksam wird, der Männern zu Selbstbewusstsein verhelfen will und dafür gern mit Analogien von Wolf und Schaf arbeitet, erkennt Mirko die Chance, sich zu emanzipieren und sein Leben zu verändern. Er meldet sich bei der Arbeit krank, um Krachs Seminare zu besuchen.

Der Guru hat Angst

Nach und nach stellt sich heraus, dass der Guru seinem Jünger gar nicht so unähnlich ist. Auch Krach hat Angst, aufzufliegen. Die Patek Philippe an seinem Handgelenk ist nicht echt. Sein Mercedes geliehen. Die Miete für seinen Konferenzraum im Hotel kann er nicht zahlen. Krach dreht seinen Seminaristen eine ausgedachte Kryptowährung an.

Den Stoff seines ersten Romans hat Sebastian Hotz im Internet gefunden. „Mindset“ dreht sich um das Phänomen der Erfolgscoaches: Meist sind das trainierte Männer, die auf sozialen Medien für dubiose Kryptowährungen werben oder ihren Followern vorgaukeln, wie sie schnell und passiv das ganz große Geld machen oder Frauen rumkriegen können. In „Mindset“ heißt das Programm dafür „GENESIS EGO by Krach Consulting“ .

Aber auch um die sogenannte „fragile masculinity“ dreht sich dieser Roman, um Männer, die von toxischer Maskulinität nichts wissen wollen und den traditionellen Idealen der Männlichkeit nicht folgen. Man muss an Andrew Tate denken, den chauvinistischen Influencer, der vor Kurzem verhaftet wurde, ihm wird unter anderem Menschenhandel und Vergewaltigung vorgeworfen. Kurz vor seiner Verhaftung in Rumänien hat er sich noch über die Klimaaktivistin Greta Thunberg lustig gemacht und Fotos seiner großen Autos gepostet.