Der Ort, an dem Olga Tokarczuks neuer Roman spielt, präsentiert sich heute in Ruinenromantik: Sokołowsko in Niederschlesien. Bild: Ullstein

Tag für Tag geschehen in der Welt Dinge, die sich nicht erklären lassen mit den Gesetzmäßigkeiten, die wir von den Dingen kennen“: Unter diesem Motto, das von Fernando Pessoa stammt, steht die Handlung der „Schauergeschichte“ von Olga Tokarczuk, die, wie so oft in ihrem Fall, in Niederschlesien spielt. Diesmal ist es der Kurort Görbersdorf (heute Sokołowsko), der 1855 von dem Arzt Hermann Brehmer gegründet wurde und sich auf Lungenkrankheiten spezialisiert. Unter den Patienten, die aus ganz Europa kommen, ist auch Mie­czysław Wojnicz, ein Student der Wasser- und Canalisationsbautechnik aus Lemberg, der hier im September 1913 eintrifft und für die Heilung seiner Tuberkuloseerkrankung die nicht immer angenehmen Behandlungsmethoden und den täglichen Weg zum Kurhaus in Kauf nimmt.

Seine Unterkunft befindet sich in einem „Gästehaus für Herren“, das einem gewissen Wilhelm Opitz gehört und in dem et­liche weitere Patienten wohnen, unter an­derem Longinus Lukas, Gymnasiallehrer aus Königsberg, August August, klas­si­scher Philologe und Schriftsteller aus Wien, Walter Frommer, Theosoph und Ge­heimrat aus Breslau, und Thilo von Hahn, Kunststudent und Kenner der Landschaftsmalerei aus Berlin. Die meisten dieser Herren haben etwas Gro­teskes an sich. Sie führen endlose Gespräche über Politik, Kultur, Religion, Zivilisation, Revolution und vieles mehr, doch es kommt bei diesen Diskursen sehr wenig heraus, ja sie scheinen sie schnell wieder zu vergessen und fangen am nächsten Tag von vorn an, als ginge es ihnen nur um den Streit als solchen. Dabei trinken sie ständig einen Likör namens Schwärmerei, und zwar so gern und in solchen Mengen, als wäre es ein Lebenselixier.