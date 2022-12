Roman von Monika Fagerholm : Das Gewissen spricht ihn nicht frei

Monika Fagerholm ist hierzulande praktisch unbekannt. Eine Stichprobe im deutschsprachigen Zeitungsarchiv seit dem Jahr 2004 wirft genau vier Artikel aus. Das ist wenig – und umso erstaunlicher, als die finnische Schriftstellerin schwedischer Sprache, die 1961 in Helsinki geboren wurde und spätestens seit ihrem Erfolg mit „Das amerikanische Mädchen“ 2005 in den nordischen Ländern eine feste Größe ist, mit Auszeichnungen bedacht wurde, darunter der renommierte Nordische Preis der Schwedischen Akademie. Erhalten hat sie diesen für ihren letzten Roman, „Wer hat Bambi getötet?“, von 2019, der jetzt in der Übersetzung von Antje Rávik Strubel auf Deutsch erschienen ist. Die übersetzende Schriftstellerin hat nicht nur Großes geleistet; sie wirbelt, ungewöhnlich genug, noch dazu, wenn sie den unverwechselbaren Sound von Fager­holms atemloser Prosa herausstellt: „punkig, bissig, zärtlich“. Und sie hat recht. Höchste Zeit, sich mit Monika Fagerholm auch hierzulande zu befassen.

Denn es ist tatsächlich sein außer­gewöhnlicher Ton, der diesen Roman ausmacht, in dessen Zentrum ein Verbrechen steht: die brutale Gruppenvergewaltigung in der märchenhaften Seenlandschaft unweit von Helsinki. Doch die Erzählung will nicht etwa erörtern, wer wohl die Täter sind, diese stehen von Anfang an fest. Der Roman ist vielmehr ein dichtes Geflecht aus Geschichten, Erinnerungen und Dialogen, um aufzuzeigen, was die Vergewaltigung überhaupt erst möglich gemacht hat.