Essays von Rachel Cusk : Mit elterlicher Komik

Jemanden „nach Coventry schicken“ – diese englische Redewendung, auf die sich der Titel von Rachel Cusks Essayband bezieht, beschreibt eine Strategie der Ausgrenzung: einen Angehörigen oder Freund mit ausdauerndem Schweigen bestrafen, ihn verbannen in eine soziale Ruinenlandschaft, die an die von deutschen Bombern zerstörte Stadt Coventry erinnert.

Vom sanktionierenden Part erfordert diese Strafe allerdings Hartnäckigkeit und Geduld in der Unversöhnlichkeit: „Wenn man das Opfer weder jeden Tag sieht noch mit ihm zusammenlebt, kann viel Zeit verstreichen, bevor es von seiner Verschickung überhaupt etwas merkt.“ Oft handelt es sich um eine familiäre Vorform von Cancel-Culture. Cusk be­schreibt, wie sie als Jugendliche von ih­ren Eltern als „Unruhestifterin“ immer wieder „nach Coventry geschickt“ wurde, was sie heute als hilflosen Versuch be­greift, entgleitende Kontrolle zurückzugewinnen. Durch ihre eigene Coven­try-Erfahrung habe sie aber auch ein Ge­fühl dafür entwickelt, was Freiheit be­deute, nämlich „in Trümmern und Ruinen zu leben, in der entweihten Vergangenheit“. Nun gut, andererseits weiß man, dass die international renommierte Schriftstellerin Rachel Cusk, die nach ih­rer gefeierten „Outline“-Trilogie zu­letzt den subtilen Künstlerroman „Der andere Ort“ vorgelegt hat, auf der weniger me­taphorischen Ebene eher in hochklas­sigen Häusern als in Ruinen zu leben pflegt, umgeben von edlem Design.

Mit Häusern und deren – meist von den Frauen bestimmter – Innenausstattung be­schäftigt Cusk sich in ihrem Essay „Einrichten“. Da „das Zuhause sowohl be­trachtet als auch bewohnt“ wird, ergibt sich eine spannende Dualität von Wohnwert und Schauwert. Die angestrebte Übereinstimmung von Sein und Schein kann trügen, wie bei jenen Fotos, die Schriftsteller an Schreibtischen vor reichhaltigen Bücherregalen zeigen. Sie dienen der „Illusion, gedankliche Prozesse ließen sich öffentlich zur Schau stellen, als wäre ein Buch nicht das Werk eines Menschen, der zu aller Scham, Verschlagenheit und Herzenskälte der Welt fähig ist.“

Die Semantik der „Road Rage“

Immer geht Cusk von persönlichen Er­fahrungen aus und spielt sie mit ebenso beiläufiger wie eindringlicher Gedankenschärfe ins Allgemeingültige hinüber. Durch den hohen Anteil an Reflexion haben ihre Romane etwas Essayistisches; ihre Essays besitzen im Gegenzug erzählerische Qualitäten. Als Zeichenleserin des Alltäglichen bewährt sie sich einmal mehr im Aufsatz „Autofahren als Metapher“. Einen Stau etwa könne man als Hindernis oder als Kunst­ausstellung erleben: „Geht man zu Fuß an einem solchen Stau vorbei, wirkt die lange Reihe von menschlichen, karosseriegerahmten, hinter Windschutzscheiben gefangenen Ge­sichtern so beeindruckend wie das Werk eines Porträtma­lers.“ Solch ein Satz könnte auch von Marcel Proust stammen.

Cusk hat ein ähnliches Talent für kühne, erhellende Vergleiche. Sie beschäftigt sich in diesem Essay mit den psychischen Hintergründen von Überholmanövern und der Semantik der „Road Rage“ – der enthemmten Aggression in geschlossenen Fahrer­kabinen: „Sobald man im Auto sitzt, darf man die Personen außerhalb des Autos be­werten und ihr Aussehen und Verhalten mit einer in anderen Situationen undenkbaren Schamlosigkeit kommentieren . . . Doch wenn das Auto seine Macht verliert – an einer roten Ampel beispielsweise – und die Insassen plötzlich exponiert sind, können sie ihre heftige Aggressivität meist nicht aufrechterhalten.“