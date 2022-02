Manfred Krugs Tagebücher : Er wollte gar nicht jedermanns Liebling sein

War ich wichtig?“, fragt sich Manfred Krug nach der Vorstellung seines 1996 erschienenen Buchs „Ab­ge­hauen“ auf der damaligen Leipziger Buchmesse. Und antwortet sich selbst: „Na, wahnsinnig wichtig. Rushdie, Grass, Eco und meine Wenigkeit.“ Das Staunen über seinen Aufstieg in die damals zu Besuch in Leipzig befindliche Hoch­prominenz der Literatur ist diesem Tagebucheintrag vom 28. März 1996 abzulesen. Und auch Krugs Stolz darauf.

Nur elf Tage später liest man: „Den ganzen Tag habe ich Mühe damit, meine so­genannte Prominenz zu neutralisieren. Ehe ich mit einem Menschen zu einem Gespräch komme, muß ich erst auf die Tatsache konditionieren, daß ich ein Mitmensch bin, der sich nach Unbefangenheit sehnt.“ Krug, damals neunundfünfzig Jahre alt, leidet an seiner das Privat­leben belastenden Unverkennbarkeit im angestammten Beruf: dem des Schauspielers. Seit zwölf Jahren als „Tatort“-Kommissar und in bisher vier Staffeln der Fernsehserie „Liebling Kreuzberg“ hatte Krug regel­mäßig für Rekord­ein­schaltquoten im deutschen Fernsehen gesorgt.

Er wird ins Krankenhaus geschmuggelt

Die fünfte „Liebling“-Staffel ist gerade in Vorbereitung, sein Freund, der Schriftsteller Jurek Becker, sitzt an den Drehbüchern. Doch Becker hat Krebs. Und Krugs Frau Ottilie, mit der er seit mehr als dreißig Jahren verheiratet ist, hat erst vor Kurzem die Liebesbeziehung ihres Mannes zu einer jungen Frau entdeckt. Noch weiß Krug nicht, ob Ottilie auch Kenntnis davon hat, das es aus dieser Beziehung eine gerade einmal ein paar Monate alte Tochter gibt. Die drei Kinder des Ehepaars Krug sind da alle schon erwachsen. Und Krug ist geradezu närrisch in das Baby verliebt.

Einigermaßen normale Dinge, könnte man sagen, um die es im Tagebuch zen­tral geht: todkranke Freunde, Seitensprünge, Vaterfreuden. Keine spezifischen Prominenzprobleme. Aber natürlich wäre darauf jeweils keine normale Reaktion des von Krug faszinierten Publikums zu erwarten gewesen. Die außereheliche Be­ziehung und das Kind werden deshalb noch bis 2002 geheimgehalten, und Beckers Krebserkrankung wird erst im März 1997 mit dessen Tod, nur eine Woche nach dem letzten Drehtag für die fünfte Staffel von „Liebling Kreuzberg“, allgemein bekannt. Kurze Zeit später wird ein neues Problem dazukommen: Krug erleidet einen Schlaganfall, zu seinem Glück in Anwesenheit der Geliebten. Ins Krankenhaus begleiten ihn dann sie und seine Ehefrau gemeinsam. Erst wird er hineingeschmuggelt und eine Woche später wieder hinaus, um kein öffent­liches Aufsehen zu erregen. Die halbseitige Lähmung überwindet er, während im Fern­sehen „Liebling Kreuzberg“ noch einmal für Furore sorgt. Schon vor Beckers Tod war klar, dass es keine weitere Staffel geben würde.

Eine besonders ereignisreiche Zeit

Zwei ereignisreiche Jahre also im Leben von Manfred Krug, dokumentiert von ihm selbst. Es mag noch aufregendere Lebensabschnitte gegeben haben, aber der spektakulärste, die Jahre 1976/77, als Krug und seine Familie in der DDR nach der Ausbürgerung von Wolf Biermann einen Antrag auf Ausreise stellten und ihn auch genehmigt bekamen, war ja schon Thema von „Abgehauen“, das auch auf Tagebucheinträgen des damals noch rein ostdeutschen Publikumslieblings beruhte. Es war also bekannt, dass Krug Tagebuch schrieb, trotzdem kommt die jetzige Publikation seiner Aufzeichnungen aus den Jahren 1996/97 als Überraschung. Krug hütete sie, wie die Herausgeberin Krista Maria Schädlich (selbst auch 1977 ausgereist aus der DDR und schon zuvor mit Krug gut bekannt, weshalb sie vor 26 Jahren „Abgehauen“ verlegerisch betreut hatte) in ihrem Nachwort erläutert, „wie seinen Augapfel. Niemand hatte Einblick, noch wusste jemand davon.“ Krug starb 2016, seine Frau Ottilie vier Jahre später, im Nachlass der Eltern fanden die Kinder die Tagebücher und beauftragten zusammen mit ihrer unehelichen Halbschwester die langjährige Vertraute mit der Edition, der nach diesem Auftaktband zumindest noch zwei weitere Lieferungen mit Einträgen von 1998 bis 2003 folgen sollen.