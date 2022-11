Roman von Maggie O’Farrell : Die unglückliche Tigerin

Wer war Lucrezia di Cosimo de’ Medici? Man weiß kaum mehr, als dass sie 1545 geboren wurde und 1561 zu Tode kam, grade sechzehn Jahre alt. Sie war das fünfte Kind von Cosimo I. de’ Medici, Herzog von Florenz, und Eleonora von Toledo, deren kühle Schönheit der Hofmaler Agnolo Bron­zino verewigt hat. Auch von Lucrezia gibt es ein Porträt, das Bronzinos Schüler Alessandro Allori 1560 gemalt hat, zwei Jahre nach ihrer Verheiratung durch Prokuration, also in Abwesenheit, mit Alfonso II. d’Este, der 1559 Herzog von Ferrara werden würde. Die Verbindung verdankte sich machtpolitischem Kalkül der Medici, die noch als Aufsteiger galten; Lucrezia war damals dreizehn Jahre alt. Erst im Jahr 1560 kam sie an den Ferrareser Hof, im folgenden Jahr schon starb sie, ob an einem Fieber oder ermordet von ihrem Gemahl, ist bis heute nicht geklärt.

Lucrezias Schicksal hat die irisch-britische Schriftstellerin Maggie O’Farrell zu einem Buch inspiriert, das auch im eng­lischen Original den zeit­losen Titel „Por­trät einer Ehe“ trägt. Der historische Roman darf sich der Freiheiten des Erzählens, des Ausphantasierens bedienen, und das tut O’Farrell weidlich. Sie schreibt aus der Perspektive des Mädchens, der sehr jungen Frau, die in Florenz, nicht zuletzt unter dem Einfluss ihrer Mutter Eleonora, der ihr Mann Cosimo erstaunliche Macht an seiner Seite einräumte, eine gleich hohe Bildung erfuhr wie ihre Brüder. Doch O’Farrells Lucrezia ist nicht zu domestizieren und wird es ihr kurzes Leben lang nicht sein. Sie besitzt die Fähigkeit, ihre Aufmerksamkeit und ihre Blicke überall zu haben, auch wo sie nicht erwünscht sind, und sie hat eine außergewöhnliche Begabung für das Zeichnen und Malen.

Die Lucrezia dieser abenteuerlichen Ge­­schichte hat eine frühe, eines Märchens würdige Begegnung mit einer Tigerin. Ihr Vater hält in den Kellergewölben des heutigen Palazzo Vecchio eine Menagerie wilder Tiere, was auch historisch stimmt. Eines Tages nimmt Lucrezia die Ankunft eines Neuzugangs im Palast wahr, „sie allein hörte das Heulen der Tigerin“. Lucrezia gelingt es, sich un­beobachtet zum Käfig des Tiers zu schleichen, sie spürt die Leiden der Gefangenschaft, und es gelingt ihr, die Tigerin durch die Gitterstäbe hindurch zu berühren: „Lucrezia und die Tigerin betrachteten einander einen ausgedehnten Augenblick lang; die Hand des Kinds ruhte auf dem Rücken des Tiers, und die Zeit blieb stehen.“ Sie erkennt das ihr vorgezeichnete Geschick in der gequälten Kreatur. Erst später erfährt sie, dass die Tigerin von einem Löwen im Käfig neben ihr, dessen Tür versehentlich offen gelassen worden war, zerfleischt worden ist.

Die Begegnung mit der Tigerin ist das geheime Leitmotiv des Romans. Er beginnt später, im Frühjahr 1561, Lucrezia ist inzwischen Herzogin von Ferrara und weilt mit ihrem Mann in einer For­tezza bei Bondeno. Sie ahnt, dass Alfonso sie umbringen will, abseits des Castellos in Ferrara und seines Hofstaats, wo sie mit ihm lebt. Von hier aus wird in Rückblicken erzählt, die sich verschränken in Ort und Zeit, angefangen von den Umständen der Zeugung Lucrezias 1544 in Florenz.