Katharina Volckmers Romandebüt : Vergangenheit lässt sich nicht chirurgisch entfernen

Es fängt an wie ein klassischer Witz und dauert auch nicht lang, bis es sehr komisch wird: Eine Frau kommt zum Arzt, in welchem Fach er praktiziert, bleibt lange offen, aber wenn man so hört, was ihr Problem ist, scheint es zunächst so, als handle es sich bei diesem Doktor Seligman um einen Psychotherapeuten. Am meisten nämlich scheint die Frau unter ihrer Nationalität zu leiden: Nachts träumt sie, sie wäre Hitler, der eine Rede hält, und fühlt sich wie ein Betrüger in der komischen Uniform, in der sie aussieht wie eine „alte Kartoffel mit Plastikhaaren“, jenseits des arischen Ideals der „blonden deutschen Boys“. Und wenn sie an das trockene Brot denkt, jenen „selbsterhaltenden Mythos“, auf den die Deutschen so stolz sind, und dass sie für die „Strafe Gottes für alle Verbrechen, die wir begangen haben“, hält, würde sie am liebsten auswandern, wenn sie es nicht schon längst getan hätte, eben auch deshalb: „Ich wollte nicht länger an der Brotlüge teilhaben.“

Harald Staun Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

Jetzt lebt sie in London, und trotzdem ist es nur ein schwacher Trost, dass wenigstens die deutsche Esskultur den Krieg nicht gewonnen hat: „Ich kann in dieser Stadt keine hundert Meter gehen, ohne irgendwo Pasta oder Espresso zu lesen, und ihre grässliche Flagge hängt an jeder Ecke. Das Wort Sauerkraut sehe ich nie irgendwo. Es war immer ausgeschlossen, dass wir mit einer derart miserablen Landesküche ein Reich für tausend Jahre würden halten können, es gibt einfach Grenzen, was man Menschen antun kann.“

Zu radikal, zu vulgär für viele deutsche Verlage

So geht es weiter in Katharina Volckmers Romandebüt „Der Termin“, 120 Seiten, ein Monolog voller Wut und Witz, Verachtung, Scham und Selbsthass. In Großbritannien und den Vereinigten Staaten, wo der Roman vor einem Jahr erschien, wurde er überschwänglich gelobt und in die Tradition von Thomas Bernhard einsortiert, in der sich Volckmer, die wie ihre Heldin ebenfalls nach London auswanderte, auch ganz wohl fühlt. Dass auch sie nun, wenn der Roman, den sie auf Englisch geschrieben hat, in der deutschen Übersetzung erscheint, gleichermaßen erwartet, in ihrem Geburtsland als Nestbeschmutzerin beschimpft zu werden, mag etwas kokett klingen.

Dass sich der Roman lange schwertat, einen deutschen Verlag zu finden, zeigt aber, dass ihre Befürchtung nicht ganz unbegründet ist: Zu radikal, zu vulgär – und der Humor kaum übersetzbar, hieß es in den Absagen. Jetzt kommt das Buch im ersten Programm des neuen Kanon Verlags heraus. Und Milena Adam beweist, dass sich die Pointen sehr wohl übersetzen lassen.

Barbie-Ken mit einem Huckel zwischen den Beinen

Während also der Doktor, wie wir bald erfahren, seinen Kopf zwischen den Beinen der Erzählerin hat (also offensichtlich doch in einem anderen Spezialgebiet praktiziert), lädt diese ihre ganze wilde Geschichte bei ihm ab, eine verzweifelte und immer wieder wahnsinnig komische Odyssee auf der Suche nach einer kulturellen und sexuellen Identität. Oder besser der Flucht davor: In ihrem Körper, der nie den Idealen eines Mädchens entsprach, fühlt sie sich dabei genauso unwohl wie in ihrem Heimatland. Und schon als Kind, erinnert sie sich, fand sie auch den Körper ihrer Mutter abstoßend. Wenn sie mit ihr in einer Umkleidekabine stand, sah sie die „Tragödie des weiblichen Körpers in verschiedenen Entwicklungsstadien“ vor sich und sehnte sich nach einer flachen Brust. Im Spielzeugladen suchte sie, ob es „irgendwo zwischen Barbiepuppen und Knete eine Abteilung gab, in der ich meinen eigenen Schwanz finden könnte“. Und findet nur den Barbie-Ken mit einem Huckel zwischen den Beinen.