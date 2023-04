Sieben Jahre hat John Irving an seinem neuen Roman geschrieben, den umfangreichsten in seinem Werk.. Nun erscheint „Der letzte Sessellift“ auf Deutsch, und es ist mehr als nur eine Summe seines Schaffens

John Irving ist einer der bekanntesten Schriftsteller der Welt, nicht nur dank seiner Erfolgs­romane, sondern auch wegen seiner Drehbücher (2000 ge­wann er sogar einen Oscar). Geboren in New Hampshire, aber seit seinen späten Jahren auch kanadischer Staatsbürger, lebt er aktuell in Vermont und Toronto. Er ist einundachtzig Jahre alt.

Adam Brewster ist einer der erfolgreichsten Schriftsteller der Welt, nicht nur dank seiner Erfolgs­romane, sondern auch wegen seiner Drehbücher (2000 gewann er sogar einen Oscar). Geboren in New Hampshire, aber seit seinen späten Jahren auch kanadischer Staatsbürger, lebt er aktuell in Vermont und Toronto. Er ist einundachtzig Jahre alt und der Icherzähler in John Irvings neuestem Roman „Der letzte Sessellift“. Sehen Sie die Ge­meinsamkeiten?