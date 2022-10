Rezension „Heike monogatari“ : Japans wahres Epos

Hier zeigen sich die Gemeinsamkeiten der Weltliteratur: 750 Jahre nach seiner Entstehung erscheint das „Heike monogatari“ erstmals auf Deutsch. Wer verstehen will, was Hybris ausmacht, wird kaum ein besseres Werk finden.

„Viele waren Zeuge, doch aus Ehrfurcht sprach niemand darüber.“ Wir wissen auch nicht, wer da von etwas spricht, über das nicht gesprochen wurde. Die anonyme Erzählinstanz im berühmtesten Geschichtsepos Japans, dem „Heike Monogatari“, muss ohne Autorinstanz auskommen: Es ist unbekannt, wer diese Rekapitulation des in den Achtzigerjahren des zwölften Jahrhunderts ausgefochtenen Kriegs zwischen den Adelsfamilien der Taira und Minamoto um die Vorherrschaft im japanischen Kaiserreich verfasst hat. Sie ist seit dem späten dreizehnten Jahrhundert in Dutzenden, teilweise voneinander ab­weichenden Ma­nu­skripten überliefert, und einig sind sich die Experten nur darüber, dass sie ur­sprünglich von wandernden Rezitatoren (biwa-hōshi – nach dem Saiteninstrument Biwa, mit dem diese meist blinden Erzähler ihren Vortrag begleiteten) verbreitet worden ist. Deshalb die unterschiedlichen Fassungen. 1371, also rund hundert Jahre nach den ältesten erhaltenen Versionen, erstellte ein solcher biwa-hōshi die heute verbreitetste Kompilation. Sie ist, in einer philologisch sorgfältig edierten Ausgabe von 1994, nun auch zur Grundlage der ersten deutschen Übersetzung des „Heike monogatari“ geworden – spät, denn allein ins Englische gab es in den letzten fünfzig Jahren drei Übersetzungen, aber genau zum richtigen Zeitpunkt.

Andreas Platthaus Verantwortlicher Redakteur für Literatur und literarisches Leben. Folgen Ich folge

Warum? In diesem Buch geht es doch gar nicht um die Gegenwart. Aber wer die Prinzipien von persönlicher und politischer Hybris verstehen will, wird kaum ein aussagekräftigeres Werk finden. In der dreihundert Jahre währenden Heian-Epoche, deren Ende dieser Krieg bedeutete, hatte der adlige Fujiwara-Clan die ebenfalls von der Kaiserfamilie abstammenden Taira und Minamoto vom Hof in Kyōto verdrängt, doch Mitte des zwölften Jahrhunderts war es Kiyomori, dem Clanchef der Taira, gelungen, als Be­schützer des Kaiserhauses gegen die aufständischen Minamoto wieder in den inneren Machtzirkel zu gelangen. Dort kopierte er die bewährte Fujiwara-Politik, indem er eine seiner Töchter mit einem Kronprinzen verheiratete und seinen Söhnen begehrte Posten sicherte. Er selbst zog sich 1269 als Premierminister in den buddhistischen Mönchsstand zurück, was ihn unangreifbar machte und pro forma, aber nicht de facto einer Emeritierung entsprach – auch manche Kaiser hatten unter dem Druck der Einflussnahme des Adels dem Thron entsagt, regierten aber aus dem Unruhestand munter weiter mit. Durch solche Tricks entstanden im damaligen Japan sowohl Machtkonkurrenzen als auch Machtvakui, die für Intriganten ideale Be­dingungen boten. Und Kiyomori er­wies sich als deren größter.