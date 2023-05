Fast tausend Seiten für einen literarischen Gegenentwurf amerikanischer Geschichtsschreibung der vergangenen vierhundert Jahre. Tausend Seiten, in denen vieles unvertraut erscheint, das historisch verbürgt ist oder auf der Grundlage von belegten Fakten und Forschung von Honorée Fanonne Jeffers imaginiert wurde. Tausend Seiten für die Geschichte Amerikas, als hätten wir zuvor von der falschen Seite aus auf sie geblickt. Ein Stück Siedlungsgeschichte, die nicht von den Siedlertrecks nach Westen erzählt, sondern zum Beispiel von Lotterien mit gestohlenem Land und einer Gewinnchance von 1 zu 10. Tausend Seiten für einen Roman, dessen Titel bei uns zunächst vermutlich auch denen rätselhaft erscheint, die wissen, wer W.E.B. Du Bois war und die seinen Namen nicht französisch aussprechen. Tausend Seiten für all dies – zu viele? Oder nicht genug?

Verena Lueken

„Die Liebeslieder von W.E.B. Du Bois“ von Honorée Fanonne Jeffers ist ein gewaltiges Buch, vom Umfang wie vom Anspruch her. Es erzählt von einem Flecken Land namens „Georgia“, von den Menschen, die dort siedelten und es bestellten, und von denen, die heute dort leben. Es ist die Geschichte von Mythen, von Raub, Schurkerei, Versklavung, Widerstand, von Missbrauch und Beharrungskraft, und es ist die Geschichte von Familien unterschiedlicher Herkünfte, die sich miteinander gewaltsam, aus Not oder auch aus Neigung vermischen. Es ist die Geschichte von Nuancen der Hautfarben und Haarstruktur, der verheimlichten Abstammungslinien, von Scham, von Stolz, von Grausamkeit, von vererbten und neuen Traumata, von Traditionen, von Blattkohlgerichten, Süßkartoffelkuchen, Sklavenmärkten, ersten und späteren Lieben, Kindern, Abtreibungen, Zwillingsgeburten, von Drogen, Bibliotheksstudien, Tod, Sex und Sommern in der Hitze des Südens. Eine historische Fiktion. Eine Familiengeschichte. Eine Coming-of-Age-Story. Ein College- und ein Bildungsroman. Eine Ode an die Schwarze Frau. Ein Missbrauchsfall.