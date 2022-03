Roman von Hamid Ismailov : Von der Fülle des Lebens mitgerissen

Die Magie der Steppe hat immer wieder dichte, intensive Literatur inspiriert: „Über lasurene Wüsten schwebt Mond wie ein Spiegel, /Abendlich feucht schon das Gras der Steppe sich neigt“, begann der russische Lyriker Afanassi Fet 1863 eines seiner kühnsten Gedichte (1990 übertragen von Uwe Grüning). Auch Hamid Ismailov, der auf Russisch schreibt, obwohl er seit dreißig Jahren in Großbritannien lebt, weil er aus seiner Heimat Usbekistan wegen politischer Verfolgung hatte fliehen müssen, ist von einer Landschaft hingerissen, die ihm von Kindheit an vertraut sein muss: „Der Zug fuhr durch die endlosen Weiten der kasachischen Steppe, und die Drähte – auf ihnen Lerchen und Häher, Blauracken, Rötel­falken und wer weiß was für fliegendes Getier – schwangen von Mast zu Mast, wie die Noten einer geheimnisvollen Melodie von Taktstrich zu Taktstrich, Takt um Takt.“

Jan Brachmann Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Dieser lange Satz, mit Gedankenstrichen und Kommata rhythmisiert wie die Drähte zwischen den Masten, also mit einem empfindsamen Ohr übersetzt von Andreas Tretner, markiert einen wichtigen Unterschied im Landschaftserleben zwischen 1863 und etwa 1997, als die Reise, die das Buch „Wunderkind Erjan“ beschreibt, sich zugetragen haben muss: Die Musikalität, mit der die Landschaft zum Betrachter spricht, besser: ihn ansingt, ist eine technisch vermittelte – durch Masten und Drähte wie durch die Bewegung der Eisenbahn, die der Landschaft eine Zeitgestalt des Erscheinens gibt, welche der Musik ähnlich ist.

Unschuld im Atomtestgelände

Zur Ekstase gesteigert wird dieses Landschaftserleben in der Binnenerzählung, die von der Reisebeschreibung gerahmt wird. Der zehnjährige Schuljunge Erjan (sprich: „Jerschán“ mit weichem sch wie in „Jean“) sieht bei einem Klassenausflug zum sowjetischen Atomtestgelände bei Semipalatinsk einen Kratersee in der Steppe, der bei der Zündung einer Kernwaffe entstanden war: „Der Anblick märchenhaft schön: inmitten der flachen Steppe ein türkisblauer See, in dem sich jedes Wölkchen, so selten eines daherkam, spiegelte, denn das Wasser war tatsächlich spiegelglatt, keine Bewegung darin, nicht der geringste Kräusel oder Wellenschlag – wie Glas, darin der sanfte Widerschein der Kindergesichter, die ihm auf den Grund zu spähen suchten.“ Und da geschah es, „dass Erjan von der Fülle des Lebens mitgerissen wurde: die endlos weite Steppe, der grenzenlose Himmel, das bodenlose Wasser“. Er sprang in den See, der „schweres Wasser“ enthielt. Und dieser Sprung ließ ihn wohl für immer Kind bleiben: Er wuchs nicht mehr, er alterte äußerlich nicht.

Der Ich-Erzähler trifft Erjan etwa fünfzehn oder siebzehn Jahre später bei seiner Bahnreise durch Kasachstan. Er verkauft den Passagieren im Zug Ayran und macht auf sich aufmerksam, indem er meisterhaft Geige spielt. Der Erzähler hält Erjan für ein Kind, bis der ihm ruppig seinen Ausweis zeigt, der bestätigt, dass er ein Mann von 27 Jahren ist. Er bleibt im Zug und erzählt dem Autor die erstaunliche Geschichte seines Lebens.