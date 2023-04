Warum eigentlich „Em­ma­nuel Goldstein“? So heißt in Orwells Welterfolg „1984“ die beliebte Hass­figur des Erzfeinds und Verräters, deren Auftritte als tägliche Routine in einer Filmvorführung gemeinschaftlich durchlebt werden, um alle Zuschauer in Abscheu zu vereinen. Als der Roman uns dieses Ritual zum ersten Mal vorführt, wird sie (aus Sicht von Winston Smith, der Hauptfigur) wie folgt beschrieben: „He could never see the face of Goldstein without a painful mixture of emotions. It was a lean Jewish face, with a great fuzzy aureole of white hair and a small goatee beard – a clever face, and yet somehow inherently despicable, with a kind of senile silliness in the long thin nose, near the end of which a pair of spectacles was perched. It resembled the face of a sheep, and the voice, too, had a sheep- like quality.”

Hier sind in zwei, drei Sätzen zahl­reiche antisemitische Klischees versammelt. Wie lassen die sich einordnen und in ihrer Funktion verstehen? Orwell schrieb seinen Roman, nach ersten Ideen und Notizen aus Kriegszeiten, in den Jahren 1946 bis 1948, als sich Ausmaß, Infamie und Schrecken des Holocausts weltweit herauszustellen begannen. Warum sollte ein politischer Autor, der für antifaschistischen Kampf, antikoloniales Engagement und unermüdliches Eintreten für Menschenwürde bekannt ist, just in dieser Zeit die Giftspritzen nationalsozialistischer Propaganda erneut zum Einsatz bringen? Und das auch noch für eine Figur, die in der totalitären Welt des Romans offenbar als einzige das Potential hätte, Big Brother und seiner Zwangseinheitspartei wirksam entge­genzutreten?