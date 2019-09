Roman von Jérôme Ferrari : Im Zweifel für den Zweifel

Jérôme Ferraris fiktive Protagonistin Antonia versucht dem Geheimnis der Kriegsfotografie auf die Spur zu kommen. Das vorliegende Bild machte der F.A.Z.-Fotograf Wolfgang Eilmes im Frühjahr 1998 in dem Dorf Prekaze, das heute in der Republik Kosovo liegt. Bild: Wolfgang Eilmes

Schreiben Philosophen gute Romane? Ein zündender Einfall führt nicht zwangsläufig zu einer lesenswerten Geschichte, und systematische Untersuchungen eines Weltausschnitts werden erst dann zu Literatur, wenn sie mit greifbaren Figuren belebt werden. Dem französischen Philosophielehrer und Schriftsteller Jérôme Ferrari hat man gelegentlich vorgeworfen, seine Romane seien thematisch-didaktisch überfrachtet. In seiner „Predigt auf den Untergang Roms“, für die er 2012 den Prix Goncourt erhielt, wechselten Betrachtungen über den Zerfall von Großreichen dabei mit lebensprallen Szenen des Untergangs einer Bar in einem korsischen Kaff, inklusive Saufgelagen, Eifersuchtsdramen und deftigen libidinösen Ausschweifungen. In „Ein Gott ein Tier“ exemplifizierte Ferrari dann die Leiden der modernen Welt in einer Niedergangs-Prosa, indem er zwei müde Krieger aufeinanderprallen ließ – der eine ein traumatisierter Söldner, die andere eine erschöpfte Soldatin des Kapitalismus.

Ferraris Interesse für Vergänglichkeit und Untergang liegt auch seinem neuen Roman „Nach seinem Bilde“ zugrunde. Die Hauptfigur Antonia, eine Fotografin auf Korsika, geht schon auf den ersten Seiten des Romans mit gerade einmal dreißig Jahren den Weg alles Irdischen, hält Ferraris Geschichte aber dennoch bis zu ihrem bösen Ende zusammen. Antonias Totenmesse, die der Priester – er ist zugleich der Onkel der Verstorbenen – in der Gluthitze einer korsischen Kapelle abhält, ist Ausgangspunkt einer liturgisch rhythmisierten Umkreisung der Frage nach dem Verhältnis zwischen Tod und Fotografie: das Foto als flüchtiger Ausschnitt einer Wirklichkeit, die in dem Moment dem Tod geweiht ist, in dem der Auslöser gedrückt wird.