Feridun Zaimoglus neuer Roman : Hitler, das Menschschwein

Adolf Hitler spricht 1936 in der städtischen Festhalle in Frankfurt am Main. Bild: akg-images

Dieser verdammte erste Satz. Er setzt den Ton, zieht den Leser in die Geschichte oder vergällt ihm die Lust daran. Viele erste Sätze dümpeln auch nur lustlos vor sich hin und geraten sofort wieder in Vergessenheit. Der namenlose Protagonist in Feridun Zaimoglus Roman „Bewältigung“, ein deutscher Schriftsteller mit türkischen Wurzeln (!), weiß um die Macht dieses ersten Satzes. In seinem Fall – schließlich geht es um Hitler, das „Menschenschwein“ – wiegt er besonders schwer. Und „der Autor“, wie Zaimoglu den in den Wahnsinn Abdriftenden nennt, ha­dert, er rauft sich die Haare, flucht, jammert, grübelt und leidet schrecklich an­gesichts der Monstrosität, mit der ihn seine Recherche konfrontiert. Die dunkelsten Jahre deutscher Geschichte, die Ge­genwart bleiben, betrachtet man nicht wie ein Forscher, der „Insekten tötet, trocknet und aufspießt.“ Es geht dem Autor, der ein Porträtfoto des „Männchens mit Bärtchen“ in seiner Geldbörse hat, um die Jahre des Aufstiegs, um Hitlers Münchner Zeit bis zum Putsch und zu der Niederschrift von „Mein Kampf“.

Melanie Mühl Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Zaimoglu hat in einem Interview gesagt, der Nationalsozialismus und die Schoa seien für ihn täglich gegenwärtig: in der Leere, in den Lücken, in der millionenfachen Abwesenheit von Menschen, die ermordet worden sind. Dafür habe er als Schriftsteller zu­nächst keine Worte gefunden, doch je mehr er sich mit diesem Teil der deutschen Geschichte befasst habe, desto mehr sei sie zu seiner Geschichte ge­worden. Hitlers Antisemitismus, sein Judenhass sind für Zaimoglu keine Re­aktion auf die Wut des Versailler Friedensvertrags, sondern viel tiefer in Hitlers Biographie ver­ankert. „Bewältigung“ ist Zaimoglus Versuch einer „Faschismusstudie mit literarischen Mitteln“.