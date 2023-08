Elif Batumans erster Roman „Die Idiotin“ erschien im März 2017. Rund ein halbes Jahr später, im Oktober, begann die MeToo-Bewegung. Beides scheint auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun zu haben. Doch zu all den Entwicklungen, die MeToo bekanntlich auslöste, gehört auch Batumans Entscheidung, eine – ursprünglich nicht geplante – Fortsetzung ihres Romans zu schreiben. Dieses Buch, „Entweder/Oder“, ist nun auf Deutsch erschienen.

Batuman, die 1977 geboren wurde und mit ihrer Protagonistin einige biographische Details gemeinsam hat, erzählt darin die Geschichte von Selin weiter, jener klugen, nerdigen und auch sehr lustigen Ich-Erzählerin und Hauptfigur des ersten Bandes, die Mitte der Neunzigerjahre ihr zweites Studienjahr in Harvard beginnt. Den Sommer hat sie als Englischlehrerin in Ungarn verbracht, unter anderem, um Iwan zu treffen, mit dem sie über das erste Jahr an der Uni zahllose E-Mails ausgetauscht hatte. Die erhoffte Liebesgeschichte wird daraus nicht, vielmehr gibt die gemeinsame Zeit eine Reihe von Rätseln auf, die Selin auch im zweiten Band, in dem Iwan weiterhin im Hintergrund herumgeistert, beschäftigen werden.

Die Vergangenheit neu betrachtet

In mehreren Interviews hat Batuman gesagt, durch die Debatten und Ereignisse um MeToo, auch durch ihre erste Beziehung zu einer Frau, habe sie plötzlich anders auf ihre College-Jahre und somit auf ihren ersten Roman geschaut. In was für einer Welt lebte eine junge Studentin in den Neunzigerjahren – und war sie sich dessen bewusst? Für die Lektüre von „Entweder/Oder“ muss diese Information keine Rolle spielen. Der Roman ist weder aktivistisch noch nimmt er auf spätere gesellschaftliche Umbrüche Bezug – wie sollte er auch? Und doch wird man mit oder ohne dieses Wissen eine Veränderung von „Die Idiotin“ zu „Entweder/Oder“ bemerken, einen anderen Blick auf die Welt. Als eine der wichtigsten Quellen für ihr Buch zitiert Batuman im Anhang Adrienne Richs Essay „Zwangsheterosexualität und lesbische Existenz“.

Selin ist also zurück auf dem Campus, und dort folgen, wie überall nach langen Sommern und großen Ferien, die immer gleichen Gespräche. „‚Wie war’s in Ungarn?‘, fragte mich Lakshmi mit verschwörerisch funkelndem Blick beim Lunch. ‚Ist irgendwas passiert?‘ Ungeachtet des starken Gefühls, dass eine Menge Dinge passiert waren, beantwortete ich die Frage wahrheitsgemäß so, wie Lakshmi sie gemeint hatte: Nichts war passiert.“

Da sind gerade einmal drei Seiten vergangen, und über die Themen des Romans ist schon eine ganze Menge gesagt. Denn die Frage, ob im Sommer etwas passiert sei, bezieht sich selbstverständlich auf Sex. Ganz so, als ob alles andere, was zwischen zwei Menschen geschehen kann, nicht zählen würde. Als sei jede Verliebtheit, jede Beziehung ohne physischen Kontakt nicht erzählenswert und entsprechend bedeutungslos, möge sie die betreffenden Personen auch noch so sehr beschäftigen.

In einer anderen Szene geht es um Selins Verhältnis zu ihrer besten Freundin Swetlana. „‚Findest du es seltsam, dass wir so viel Zeit miteinander verbringen?‘, fragte mich Swetlana hinterher. ‚Es ist fast, als hätten wir eine Beziehung.‘ ‚Hmm …‘, sagte ich zögernd. Hatten wir denn keine Beziehung?“

Warum leben wir so?

Es gibt viele solcher Stellen in „Entweder/Oder“, es ist im Grunde der Kern des Buches, unser gesamtes Zusammenleben zu befragen. Sich über die Konventionen zu wundern, nach denen wir Entscheidungen treffen, ohne weiter darüber nachzudenken, ob dabei wirklich das aufregendste, bestmögliche Leben herauskommt. Oder ob wir diese Dinge nicht vielmehr tun, weil das eben alle so tun. „Es war sehr enttäuschend, dass selbst in Harvard, wie ich feststellen musste, die meisten nichts weiter vorhatten, als Kinder zu bekommen und Geld für sie anzuhäufen. Man redete mit Menschen, die einem vorkamen, als sähen sie die Welt als einen Ort, an dem man sich frei bewegen und Ideen austauschen konnte, bis sich herausstellte, dass sie nichts Eiligeres zu tun hatten, als alles Interessante schnellstens hinter sich zu bringen, solange sie jung waren.“