Menander liebt Glycerion, und Glycerion liebt Menander. Da­mit könnte es sein Bewenden haben, nichts ist schöner und nichts zu­gleich literarisch unergiebiger als eine ­solche Konstellation. Doch Menander, der berühmte, gerade eben noch junge Komödiendichter, weiß nicht recht, was er will. Bevor er Glycerion, die Blumenkranzverkäuferin, traf, sehnte er sich nach einem Mädchen, wie sie in seinen Augen ist: „eine kunstlose, offene, im Bewusstsein ihrer Unschuld freie und fröhliche Seele“. Nun, da er mit der Sechzehnjährigen ­zusammengekommen ist, macht ihn das nach einiger Zeit unruhig. Er enttäuscht Glycerions Erwartungen im Bewusstsein, nach jeder Eskapade wieder zu ihr zurückkehren zu können.

Tilman Spreckelsen Redakteur im Feuilleton.

Am Ende ist der Dichter allein, Glycerion aber, die nun Anfang zwanzig ist, schreibt gelassen an ihre Freundin, wie erstaunt sie die Erinnerung an die Zeit mit Menander mache, und seziert, was in ihr vorging, als sie sich verliebt glaubte. Sie erzählt davon, wie sie noch vor der ersten Begegnung mit Me­nander bereits mit dessen Texten vertraut war, wie es kam, dass sie sich von ihm angezogen fühlte und wie sie das erste Anzeichen übersehen konnte, dass nicht nur Menanders Gefühle, sondern vor allem ihre eigenen für eine dauerhafte Be­ziehung nicht ausreichen würden: „Man kann diese Gefühle und Gesinnungen Liebe nennen“, schreibt Glycerion, „wie vielerlei Liebe gibt es nicht? Aber dass es nicht die Liebe war, der dieser Name in der eigentlichsten Bedeutung zukommt, hätte ich, wenn man einen Begriff von ihr haben könnte, bevor man sie wirklich er­fährt, schon aus der Gleichgültigkeit er­kennen müssen, worin mich seine erste Untreue liess.“