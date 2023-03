Dörte Hansens Roman „Zur See“ ist ein wunderliches ästhetisches Experiment. In der Hörbuchversion macht Nina Hoss mit ihrer Darbietung erst richtig erfahrbar, worum es in dem Buch eigentlich geht.

Dörte Hansen hat einen Roman über die Nordsee und eine Insel geschrieben, die wir versuchsweise einmal Föhr nennen wollen. Dort gibt es Gezeiten, Tiden, also eine in Ebbe und Flut sich äußernde Mond-Wasser-Gravitation. Hansen lässt uns in ihrem Roman „Zur See“ spüren, wie Meer und Insel ihrerseits die Bewohner, die ständigen wie die touristischen, einer solchen Gravitation und einem sozialen Mag­netismus aussetzen.

Jürgen Kaube Herausgeber. Folgen Ich folge

Früher hatte die Insel ihren Rhythmus im Walfang, der die Männer ein halbes Jahr lang von ihr abzog, und manche kamen nicht zurück. Die Frauen waren wesentlich mit Warten beschäftigt. Danach bestimmten die Sommerferien den halbjährlichen Takt der Insel, inzwischen aber sind die Fremden auch im Winter da.

Hansens Stoff sind die Lebensrhythmen einer solchen Umgebung, und es ist nur folgerichtig, dass ihr Roman in freien, unaufdringlichen, an die alltägliche Diktion angeschmiegten Jamben geschrieben ist. Man könnte das Buch mit einigem Grund ein Gezeiten-Epos nennen. Es vermittelt den Eindruck, die Beschreibung des Inselgeschehens sei selbst vom Meer bewegt. Singe mir, Muse, die Taten des Fährenschiffers Sander oder des Vogelwarts Haaren.

Die Personen haben im Wogen der Erzählung keine eigenen Stimmen

Das geht dann so: „Und immer sieht die Jacke, die er trägt, so aus, als hätte sie den Ahnen schon gehört.“ Oder: „Auf einmal fing sie an zu kochen und zu sorgen für die Tochter, nur viel zu spät, da war das Kind schon längst erwachsen.“ Abweichungen von der gesprochenen Sprache wie das nachgestellte „schon“ und der Verzicht auf „und für die Tochter zu sorgen“ oder auf ein „denn“ sind aber schon die stärksten, die sich die Sängerin um des Gesanges willen erlaubt.

Ihr Verston ist dennoch nicht ohne Risiko. Trägt er doch, noch so vorsichtig verwendet, einen Kunstwillen in die Beschreibung der allerprosaischsten Verhältnisse hinein. Denn Hansen ist eine sehr genaue Beobachterin von Unscheinbarem. Sie hält fest, dass es immer weniger Frühaufsteher auf der Insel gibt, wenn fast niemand mehr Fischer oder Bäuerin ist. Sogar der Inselpastor sieht sich in den Takt des Tourismus hineingezogen, weil er einerseits „Seelensnacks“ anbietet, auf die er bei kühlem Wetter von Gästen angesprochen wird, andererseits die Bewohner konfirmiert, traut, beerdigt. Die Fähre erscheint als das Metronom der Insel, indem sie den Zustrom an Touristen regelt, von denen manchen inzwischen Inselhäuser gehören.

Wenn das alles an der Grenze zur Manier in fast gleichförmig rhythmisierten Sätzen beschrieben wird, zeichnet sich die Stimme der Erzählerin deutlicher ab, als das in Hansens ersten Büchern, „Altes Land“ und „Mittagsstunde“, der Fall war. Soll heißen: Die Personen haben im Wogen der Erzählung keine eigenen Stimmen, es gibt nur sehr wenig direkte Rede. Man kann das als den Preis der erzählenden Verse bezeichnen, denn würde die Personenrede ebenfalls in Jamben erfolgen, dann würde das unvermeidlich den Eindruck eines Theaterstücks erzeugen.

Gravitationen des Insellebens

Also wird Personenrede von Hansen fast ganz geopfert. Es ist, also ob auf der Insel kaum geredet würde. Wenn doch, dann so gut wie nie mehr als zwei Sätze hintereinander. Einmal sind es vier Sätze – sie fordern das Gegenüber zum Schweigen auf. „Zur See“ ist einer der schweigsamsten Romane, den wir kennen. Die Ironie, mit der Hansen einen ihrer Protagonisten das Etikett eines Künstlers der „Arte povera der Nordsee“ anheften lässt, berührt ihr eigenes Verfahren.

Die Schauspielerin Nina Hoss liest das auch so vor. Ganz unpathetisch und in aller Lakonik, mit der eine schicksalhafte Lage zur Kenntnis genommen wird, höchstens mit etwas Traurigkeit versetzt. Sie hat nichts anzustimmen, keine Sprechweisen zu imitieren, weil es gar keine Stimmen gibt. Wenn Dörte Hansen sie irgendwo als die ideale Leserin dieses Buches bezeichnet hat, so kann man das mehr als gut verstehen.

Die Gefahr der Monotonie nimmt Hoss in Kauf, denn sie ist vom Roman gewollt. Das Buch vorgelesen zu bekommen erschließt so eine seiner Qualitäten. Die Umrisse der Inselbewohner gehen nämlich durch den einen Ton, dem alles unterworfen wird, ob es nun Gesten der Vogelwarte sind, Reflexionen des Pastors oder das Publikum bei einer Kunstausstellung, wie auf einem Seegemälde in die Farben ihrer Umgebung über.

Mehr zum Thema 1/ 39:48

Ganz gleich also, wie man zum Gelingen des wunderlichen ästhetischen Experiments steht, das Dörte Hansen mit ihrem Roman unternommen hat, in seiner Darbietung durch Nina Hoss wird viel deutlicher, worum es in diesem Experiment geht, als es die Lektüre des Romans allein erkennen lässt. Es geht um die Frage, ob sich das Leben auf einer solchen Insel in wenigen, fast mythisch zu nennenden Gesetzen vollzieht, was es rechtfertigt, jedwede Äußerung dieses Lebens in einem durchgehenden Rhythmus zu erzählen.

Mehr als die Darstellung dieser Frage kann von einem Hörbuch nicht erwartet werden. Wer den Roman gelesen hat und wer ihn mag, sollte es darum dennoch hören. Wer den Roman noch nicht kennt, erhält durch das Hörbuch die beste Einführung in ihn und in die Gravitationen des nordfriesischen Insellebens.

Dörte Hansen: „Zur See“. Gelesen von Nina Hoss. Penguin Hörbuch, München 2022. 6 CDs, 420 Min., 24 Euro.