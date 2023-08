Harlem könnte man als Sujet für ausgebeutet halten. Haben wir nicht jede Facette des harten Straßenlebens in dem New Yorker Stadtbezirk schon gelesen, gesehen, gehört? Aus den Krimis von Chester ­Himes, aus Kinofilmen von „Shaft“ (1971) über die Werke Spike Lees bis zu „American Gangster“ (2007) und aus neuen Serien wie „The Godfather of Harlem“ (seit 2019) setzt sich im Kollektivgedächtnis längst das Breughel-Bild eines modernen Molochs zusammen. Bobby Womacks Lied „Across 110th Street“ von 1972 hat es auf den Punkt gebracht: Man tut, was auch immer man tun muss, um in Harlem zu überleben. You don’t know what you’ll do until you’re put under pressure.

Jan Wiele Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Über einen Song ist auch der 1969 in New York geborene Schriftsteller Colson Whitehead zum Thema gekommen: Bob & Earls „Harlem Shuffle“ wurde ihm 2021 zum Romantitel für die Geschichte eines Ganoven in den Sechzigerjahren. Und auch in die literarische Tradition hat Whitehead sich offen gestellt: An Chester Himes, so sagte er in einem Interview, komme man ja sowieso nicht vorbei, und aus dessen Romanen habe er vor allem gelernt, dass jeder Mensch korrupt sei.

Der Erfinder des Schlafsofas

Das trifft auch auf Whiteheads Protagonisten Ray Carney zu. Im nun erschienenen Folgeroman „Die Regeln des Spiels“, dessen Handlung 1971 beginnt, hat Carney allerdings die Hehlerei wieder auf­gegeben, um als ehrlicher Möbelverkäufer auf den rechten Weg zurückzugelangen: „Er war in jenes Stadium im Leben eines Schwarzen eingetreten, in dem ihn an manchen Tagen nur die Aussicht, Geschichten von schwarzen Pionieren und vergessenen Visionären seines Volkes teilen zu können, aus dem Bett brachte.“ Zum Beispiel die, dass der Erfinder des Schlafsofas ein Schwarzer gewesen sei.

Das klappt natürlich überhaupt nicht. Denn Harlem ist weiter „grob und chaotisch“, jeder sucht nur seinen eigenen Vorteil. Auch die Bürgerrechtler, diese „sogenannten rechtschaffenen Brothers“, sind in Carneys Augen „Gauner wie er“, die absahnen, wenn sie für Suppenküchenspenden die Hand aufhalten. Und noch schlimmer steht es um die Polizei: „Carney war der besseren Hälfte der Cops nie begegnet“, heißt es lakonisch.

Whitehead flicht viel Historisches ein, wenn er die Figuren über den Unterschied zwischen den Black Panthers und der Black Liberation Army streiten lässt, die sich als Splittergruppe der Panthers noch mehr radikalisiert hatte und auch gezielt Polizistenmorde beging, um der Gewalt und Ungerechtigkeit zu begegnen, die Schwarze ständig erfuhren und erfahren. Ebenfalls eine Rolle spielt die Geschichte des einsam-rechtschaffenen Cops Frank Serpico, der vielen wiederum durch einen Film im Gedächtnis ist: einen grandiosen mit Al Pacino in der Hauptrolle.

Manifest der Krummheit

Das Unglück der Romanhandlung nimmt seinen Lauf, als Carney den Kontakt zu dem besonders verdorbenen Polizisten Munson wiederaufnimmt – er möchte über dessen Beziehungen an Karten für ein Konzert der Jackson Five im Madison Square Garden gelangen, das seine Tochter unbedingt sehen möchte. Natürlich will Munson im Gegenzug mehr als eine kleine Gefälligkeit, und schon ist Carney wieder tief verstrickt in immer schlimmere Verbrechen. Whitehead schildert sie im kalten und oft erprobten Hardboiled-Stil; er montiert aber auch Rückblenden und ansatzweise soziologische oder philo­sophische Erklärungen, die jegliche Gewalt als Reaktion auf andere, teils schon in der Kindheit traumatisch erlebte Gewalt erscheinen lassen: In diesem New York, in dieser Welt, scheint der Roman ausdrücken zu wollen, kann keiner mehr anständig bleiben.