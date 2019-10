https://www.faz.net/-gr3-9ss9e

Olga Tokarczuks „Jakobsbücher“ : Der falsche Messias Von Marta Kijowska

- Aktualisiert am 31.10.2019 - 14:53 Bildbeschreibung einblenden Eine Portion magischen Realismus wusste sie schon immer mühelos herbeizuzaubern: Olga Tokarczuk Bild: Frank Röth In ihrem Magnum Opus „Die Jakobsbücher“ rekonstruiert Olga Tokarczuk den verworrenen Lebensweg des Sektenführers Jakob Frank. In Polen wurde die Literaturnobelpreisträgerin nach Erscheinen des Buchs als Staatsfeindin abgestempelt. 5 Min. Permalink: https://www.faz.net/-gr4-9ss9e Weitersagen abbrechen Das Interesse sei groß, das Buch aber leider nicht lieferbar: Diese Antwort, die wir vor Kurzem in einer führenden Münchner Buchhandlung bekamen, als wir wissen wollten, wie sich der neue Roman der frisch gekürten Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk denn verkaufe, spricht Bände. Denn einerseits ist da diese Autorin, die zwar in Deutschland seit Langem keine Unbekannte mehr ist, deren letzte deutsche Veröffentlichung aber („Der Gesang der Fledermäuse“) bereits acht Jahre zurückliegt und die nun als denkbare, doch nicht unbedingt erste Kandidatin für den wichtigsten Literaturpreis der Welt galt. Und andererseits hat es die polnische Literatur hierzulande nicht leicht. Von der Kritik wird sie meistens wahrgenommen und nicht selten mit Lob bedacht, die Leser aber bleiben oftmals eher zurückhaltend. Verständlich also, dass der kleine Zürcher Kampa Verlag, den es selbst erst seit einem Jahr gibt, Olga Tokarczuks sehr aufwendig gestalteten, fast 1200 Seiten starken Roman offenbar fürs Erste nur in einer kleinen Auflage herausbrachte. Ob er nun aber, nach dem nobelpreisbedingten Nachdruck, auf einen großen Publikumserfolg hoffen darf? Das wagt man zu bezweifeln, auch wenn es ein Buch ist, auf das man gar nicht anders reagieren kann als mit einer tiefen Verbeugung. Ein enormer literarischer Kraftakt, ein enzyklopädisches Werk, das dem Leser entsprechend viel Zeit, Geduld, Konzentration und Wissensdurst abverlangt. Allein die Frage, wovon diese, wie der Untertitel verspricht, „große Reise über sieben Grenzen, fünf Sprachen und drei große monotheistische Religionen“ handelt, ist nicht so schnell und eindeutig zu beantworten, wie es auf den ersten Blick scheint. Vordergründig folgt sie den Spuren desjenigen, von dem sich der Haupttitel des Romans ableitet: Jakob Frank, Anführer einer jüdischen mystischen Bewegung und selbsternannter Prophet, der im achtzehnten Jahrhundert wirkte und dabei so berühmt wie umstritten war. Seine Fähigkeit, Tausende von Anhängern um sich zu scharen, basierte allerdings kaum auf der Tiefe oder Originalität seiner Gedanken, im Gegenteil, seine Lehren waren nur „ein Sammelsurium aus den Theorien der türkischen Sabbatianer und der Kabbalisten“. Er verdankte den Erfolg vielmehr seinem Charisma, der Kühnheit seiner Ziele und der Ungewöhnlichkeit der Mittel, zu denen er griff, um sich Gehör zu verschaffen. Nicht nur dass er die Gesetze des Talmuds ablehnte – er wechselte sogar mehrmals die Religion; er strebte nach einem Leben, das auf Freiheit und Gleichheit der Menschen basieren würde; er wollte seinem Volk zu mehr Selbstbewusstsein und Geltung verhelfen. Seine Anhänger versuchte er davon zu überzeugen, eine Reinkarnation von Schabbatai Zwi, den Begründer der sabbatianischen Bewegung, zu sein, und danach ging er sogar noch weiter, indem er sich gern als menschliche Inkarnation Gottes inszenierte. Mit dem Ergebnis, dass er von den anderen als der neue Messias verehrt, von den anderen als Hochstapler verschrien wurde. true Artikel auf einer Seite lesen 1

2

3

Nächste Seite Zur Startseite Permalink: https://www.faz.net/-gr4-9ss9e Weitersagen abbrechen

Topmeldungen Angela Merkel mischt sich meistens in Personalstreits nicht öffentlich ein. Wenn sie es ausgerechnet jetzt täte, nach den Angriffen von Friedrich Merz, würde sie sich selbst schaden. Eine Analyse. Das Berliner Verwaltungsgericht hat eine Klage von Greenpeace abgewiesen. Die Umweltschutzorganisation und drei Landwirte hatten die Bundesregierung verklagt, weil sie die Grundrechte wegen „verfehlter Klimapolitik“ verletzt sahen. In einer aufwändigen Aktion wurde Ibrahim Miri im Sommer in den Libanon abgeschoben. Nun ist er plötzlich wieder in Bremen. Doch auf diesen Fall waren die Behörden vorbereitet. Martin Luther ist vielfältig und schillernd. Ihn neu zu erfinden, ist ein Gebot der theologischen und der gesellschaftspolitischen Vernunft. Zur Entmythologisierung eines wirkungsreichen Luther-Porträts. Ein Gastbeitrag.

Newsletter Immer auf dem Laufenden Sie haben Post! Abonnieren Sie unsere FAZ.NET-Newsletter und wir liefern die wichtigsten Nachrichten direkt in Ihre Mailbox. Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut. Bitte wählen Sie einen Newsletter aus. Newsletter wählen Sprinter

DER TAG – Am frühen Morgen

Hauptwache

DER TAG - Am Morgen

Politik-Analysen

DER TAG - Am Mittag

Finanzen-Analysen

Wirtschaft

Sport-Analysen

DER TAG am Nachmittag

Themen des Tages

Rhein-Main

DER TAG - Am Abend

Wissenschaft

Frankfurter Allgemeine Stil

Literatur

Familie

Einspruch Bitte tragen Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Abonnieren Vielen Dank für Ihr Interesse an den F.A.Z.-Newslettern. Sie erhalten in wenigen Minuten eine E-Mail, um Ihre Newsletterbestellung zu bestätigen.

{"show_ads": true, "numFound": 3, "docs": [{"doc_type": "artikel", "create_date": "2019-10-28T08:35:37Z", "faz_plus": false, "title": "Der Klaus, Der Deckel, Der Baron", "url": "https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/f-a-z-hauptwache-der-klaus-der-deckel-der-baron-16455082.html", "teaser_img_url": "https://media0.faz.net/ppmedia/aktuell/1560675215/1.6455100/article_teaser_ressortmodul/klaus-oesterling-spd.jpg", "section": "rhein-main", "author": "Werner D\u2019Inka", "change_date": "2019-10-28T08:35:37Z", "teaser": "Welchen Deal die R\u00f6mer-Koalition in Frankfurt ausgehandelt hatte, was die hessische Landesregierung von einem Mietendeckel h\u00e4lt und wie sich das neue Buch von Literaturnobelpreistr\u00e4gerin Olga Tokarczuk liest, erfahren Sie in der F.A.Z.-Hauptwache.", "supertitle": "F.A.Z.-Hauptwache", "source": "FAZ.NET", "teaser_img_subline": "Klaus Oesterling (SPD), Frankfurter Verkehrsdezernent, stellte sich bei einem von der R\u00f6mer-Koalition ausgehandelten Deal stur.", "date": "2019-10-28T08:35:37Z", "resource": "FAZ", "doc_id": "1.6455082", "payload": {"headline_short": "F.A.Z.-Hauptwache: Der Klaus, Der Deckel, Der Baron", "teaser_img_json": "{\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"Wolfgang Eilmes\", \"last_publication\": \"2019-10-28T09:35:38.000+0100\", \"url\": \"https://media0.faz.net/ppmedia/aktuell/1560675215/1.6455100/klaus-oesterling-spd.jpg\", \"section\": \"aktuell\", \"published\": \"2019-06-18T12:49:00.000+0200\", \"content_state\": \"public\", \"sub_line\": \"Klaus Oesterling (SPD), Frankfurter Verkehrsdezernent, stellte sich bei einem von der R\\u00f6mer-Koalition ausgehandelten Deal stur.\", \"source\": \"Wolfgang Eilmes\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2019-10-28T09:35:37.000+0100\", \"title\": \"63176668\", \"first_publication_date\": \"2019-06-18T12:49:00.000+0200\", \"doc_id\": \"1.6455100\", \"subsection_paths\": \"/aktuell\", \"description\": \"\"}", "last_publication": "2019-10-28T08:35:37Z", "committed": "2019-10-28T08:35:37Z", "seo_description": "", "seo_title": "F.A.Z.-Hauptwache: Der Klaus, Der Deckel, Der Baron", "source": "FAZ.NET", "first_publication": "2019-10-28T08:35:37.432Z", "teaser_img_id": "1.6455100", "published": "2019-10-28T08:35:37.432Z", "date_changed": "2019-10-28T08:35:37Z", "first_publication_date": "2019-10-28T08:35:37.432Z", "coords": [], "image_pages_json": "[{\"url\": \"/aktuell/rhein-main/f-a-z-hauptwache-der-klaus-der-deckel-der-baron-16455082/klaus-oesterling-spd-16455100.html\", \"image_id\": \"1.6455100\", \"image\": {\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"Wolfgang Eilmes\", \"last_publication\": \"2019-10-28T09:35:38.000+0100\", \"url\": \"https://media0.faz.net/ppmedia/aktuell/1560675215/1.6455100/klaus-oesterling-spd.jpg\", \"section\": \"aktuell\", \"published\": \"2019-06-18T12:49:00.000+0200\", \"content_state\": \"public\", \"sub_line\": \"Klaus Oesterling (SPD), Frankfurter Verkehrsdezernent, stellte sich bei einem von der R\\u00f6mer-Koalition ausgehandelten Deal stur.\", \"source\": \"Wolfgang Eilmes\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2019-10-28T09:35:37.000+0100\", \"title\": \"63176668\", \"first_publication_date\": \"2019-06-18T12:49:00.000+0200\", \"doc_id\": \"1.6455100\", \"subsection_paths\": \"/aktuell\", \"description\": \"\"}}]"}, "subsection_paths": "/aktuell/rhein-main", "dpa_nitf_fixture": ""}, {"doc_type": "video", "create_date": "2019-10-30T16:54:46Z", "title": "Carola Rackete pr\u00e4sentiert Klimawandel-Buch", "url": "https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/carola-rackete-praesentiert-klimawandel-buch-16460965.html", "teaser_img_url": "https://media0.faz.net/ppmedia/3582639841/1.6460972/article_teaser_ressortmodul/63234265.jpg", "section": "feuilleton", "faz_plus": false, "change_date": "2019-10-31T07:30:13Z", "teaser": "\u201eHandeln statt Hoffen - Aufruf an die letzte Generation\u201c hei\u00dft das Buch, das die fr\u00fchere Fl\u00fcchtlingsretterin Carola Rackete heute in Berlin vorgestellt hat. Darin ruft sie im Kampf gegen den Klimawandel zu Massenprotesten und zivilem Ungehorsam auf. ", "supertitle": "\u201eHandeln statt Hoffen\u201c", "date": "2019-10-30T16:54:46Z", "doc_id": "1.6460965", "payload": {"video_durations": ["47", "47", "47"], "headline_short": "Carola Rackete pr\u00e4sentiert Klimawandel-Buch", "show_on_multimedia_overview": true, "teaser_img_json": "{\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"Reuters\", \"last_publication\": \"2019-10-31T08:30:14.000+0100\", \"url\": \"https://media0.faz.net/ppmedia/3582639841/1.6460972/63234265.jpg\", \"published\": \"2019-10-30T09:35:00.000+0100\", \"content_state\": \"public\", \"source\": \"Reuters\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2019-10-31T08:30:14.000+0100\", \"title\": \"63234265\", \"first_publication_date\": \"2019-10-30T09:35:00.000+0100\", \"doc_id\": \"1.6460972\", \"subsection_paths\": \"/\", \"description\": \"\"}", "last_publication": "2019-10-31T07:30:13Z", "published": "2019-10-30T16:54:46.794Z", "video_urls": ["https://www.youtube.com/embed/MMXcj9EJHQY?vq=hd1080", "https://www.youtube.com/embed/MMXcj9EJHQY?vq=hd720", "https://www.youtube.com/embed/MMXcj9EJHQY?vq=hd360"], "teaser_img_id": "1.6460972", "committed": "2019-10-31T07:30:13Z", "date_changed": "2019-10-31T07:30:14Z", "first_publication_date": "2019-10-30T16:54:46.794Z"}, "subsection_paths": "/aktuell/feuilleton"}, {"doc_type": "artikel", "create_date": "2019-10-27T20:43:52Z", "faz_plus": false, "title": "Auf verst\u00f6rende Weise \u00fcberzeugend", "url": "https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/autoren/roman-unterwegs-auf-verstoerende-weise-ueberzeugend-16348120.html", "teaser_img_url": "https://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/feuilleton/buecher/3065692460/1.6445423/article_teaser_ressortmodul/franzoesischer-schriftsteller.jpg", "section": "feuilleton", "author": "Niklas Bender", "change_date": "2019-10-27T20:43:52Z", "teaser": "Der Schriftsteller Joris-Karl Huysmans starb 1907. Er d\u00fcrfte den meisten ein Begriff sein, weil er in Michel Houellebecq Buch \u201eUnterwerfung\u201c auftaucht. Nun erscheint Huysmans Roman \u201eUnterwegs\u201c erstmals komplett auf Deutsch.", "supertitle": "Roman von Joris-Karl Huysmans", "source": "F.A.Z.", "teaser_img_subline": "Franz\u00f6sischer Schriftsteller holl\u00e4ndischer Abstammung: Joris-Karl Huysmans", "date": "2019-10-27T20:43:52Z", "resource": "FAZ", "doc_id": "1.6348120", "payload": {"headline_short": "Joris-Karl Huysmans Roman \u201eUnterwegs\u201c: Auf verst\u00f6rende Weise \u00fcberzeugend", "teaser_img_json": "{\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"Picture-Alliance\", \"last_publication\": \"2019-10-27T21:43:53.000+0100\", \"url\": \"https://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/feuilleton/buecher/3065692460/1.6445423/franzoesischer-schriftsteller.jpg\", \"section\": \"feuilleton\", \"published\": \"1950-01-01T00:00:00.000+0100\", \"content_state\": \"public\", \"sub_line\": \"Franz\\u00f6sischer Schriftsteller holl\\u00e4ndischer Abstammung: Joris-Karl Huysmans\", \"source\": \"Picture-Alliance\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2019-10-27T21:43:53.000+0100\", \"title\": \"63044621\", \"first_publication_date\": \"1950-01-01T00:00:00.000+0100\", \"doc_id\": \"1.6445423\", \"subsection_paths\": \"/aktuell/feuilleton/buecher\", \"description\": \"\"}", "last_publication": "2019-10-27T20:43:53Z", "committed": "2019-10-27T20:43:52Z", "seo_description": "", "seo_title": "Roman Unterwegs: Auf verst\u00f6rende Weise \u00fcberzeugend", "source": "F.A.Z.", "first_publication": "2019-08-23T13:58:22.8Z", "teaser_img_id": "1.6445423", "published": "2019-10-27T20:43:52.671Z", "date_changed": "2019-10-27T20:43:54Z", "first_publication_date": "2019-10-27T20:43:52.671Z", "coords": [], "image_pages_json": "[{\"url\": \"/aktuell/feuilleton/buecher/autoren/roman-unterwegs-auf-verstoerende-weise-ueberzeugend-16348120/franzoesischer-schriftsteller-16445423.html\", \"image_id\": \"1.6445423\", \"image\": {\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"Picture-Alliance\", \"last_publication\": \"2019-10-27T21:43:53.000+0100\", \"url\": \"https://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/feuilleton/buecher/3065692460/1.6445423/franzoesischer-schriftsteller.jpg\", \"section\": \"feuilleton\", \"published\": \"1950-01-01T00:00:00.000+0100\", \"content_state\": \"public\", \"sub_line\": \"Franz\\u00f6sischer Schriftsteller holl\\u00e4ndischer Abstammung: Joris-Karl Huysmans\", \"source\": \"Picture-Alliance\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2019-10-27T21:43:53.000+0100\", \"title\": \"63044621\", \"first_publication_date\": \"1950-01-01T00:00:00.000+0100\", \"doc_id\": \"1.6445423\", \"subsection_paths\": \"/aktuell/feuilleton/buecher\", \"description\": \"\"}}, {\"url\": \"/aktuell/feuilleton/buecher/autoren/roman-unterwegs-auf-verstoerende-weise-ueberzeugend-16348120/joris-karl-huysmans-16389831.html\", \"image_id\": \"1.6389831\", \"image\": {\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"Verlag Michael Farin\", \"last_publication\": \"2019-10-27T21:43:54.000+0100\", \"url\": \"https://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/1697295424/1.6389831/joris-karl-huysmans-unterwegs.jpg\", \"section\": \"aktuell\", \"published\": \"2019-09-17T20:25:48.336+0200\", \"content_state\": \"public\", \"sub_line\": \"Joris-Karl Huysmans: Unterwegs. Roman. Aus dem Franz\\u00f6sischen von Michael Killisch-Horn. Hrsg. von Michael Farin und Michael Killisch-Horn. Belleville Verlag Michael Farin, M\\u00fcnchen 2019. 658 S., Abb., geb., 39,80 \\u20ac.\", \"source\": \"Verlag Michael Farin\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2019-10-27T21:43:54.000+0100\", \"title\": \"62275301\", \"first_publication_date\": \"2019-09-17T20:25:48.336+0200\", \"doc_id\": \"1.6389831\", \"subsection_paths\": \"/aktuell\", \"description\": \"\"}}]"}, "subsection_paths": "/aktuell/feuilleton/buecher/autoren", "dpa_nitf_fixture": ""}]} {"isins": {}, "empty": true}