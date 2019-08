Chronik der Regierung Kurz : Was der Kanzlerbub wollte

„Bist du deppert, die ist schoaf“: Ein Satz vom ehemaligen österreichischen Innenminister Hans-Christian Strache, der von ihm selbst als „alkoholbedingtes Machogehabe“ abgetan wurde und das Frauenbild des Rechtspopulisten offenbarte. Bei Feministen führte es zum Aufschrei, das ÖVP-FPÖ-Regierungsbündnis fiel durch die Ibiza-Affäre auseinander. Die bekannte österreichische Autorin Marlene Streeruwitz entwirft in ihrem neusten Roman „Flammenwand“ ein Untergangsszenario, das zugleich als Chronik der türkis-blauen Regierung von Bundeskanzler Sebastian Kurz betrachtet werden kann. Darin setzt sie die neoliberalen und rechtskonservativen Reformen des Koalitionsbündnisses ins Verhältnis zum persönlichen Liebesleid ihrer Protagonistin Adele.

Wie in einer Autopsie beschreibt sie tagebuchartig die sich verschlechternde Beziehung, um im zweiten Strang mit feministischer Lesart die Politik der österreichischen Regierung zu analysieren. Streeruwitz erzählt die Geschichte von Gustav und Adele. Er ist ein deutscher Finanzbeamter im höheren Dienst, der aus Sparsamkeit bei Aldi einkauft, in einer minimalistisch eingerichteten Wohnung in Stockholm lebt und zwischen Berlin und Wien pendelt. Sie sind beide neu in der schwedischen Hauptstadt, ihr Alltag durch Rituale bestimmt. Am Morgen befriedigt er sie, nur mit den Fingern, denn Gustav ist impotent, glaubt Adele zumindest. Dann gehen sie getrennte Wege. Eines Tages wird Adele Gustav verfolgen. Und dabei auf sein Geheimnis stoßen, dass sie schon seit dem Beginn ihrer Beziehung zum Zweifeln brachte.

Rationalität und Genauigkeit sind die Attribute, die seinen aufgeklärten Charakter als Vertreter der bürgerlichen Mittelschicht auszeichnen, Streeruwitz aber schafft es trotz dieser bürgerlichen Fassade, sein männliches Dominanzstreben zu entlarven. „Betrogen. Gelogen. Gemordet. Ihre Liebe totgeschlagen. Gustav ein Totschläger“. Gustav ist gegen die AfD, hasst aber trotzdem Ausländer. Er ist eine ambivalente Figur, welche eine Janusköpfigkeit der oberen Mittelschichten aufzeigen soll. Adeles Identität hingegen kann nur erahnt werden, sie ist eine zugleich starke und zerbrechliche Frau, die ihren Weg in einer von Männern dominierten Gesellschaft sucht. Traumata aus ihrer Kindheit prägen ihr Männerbild. Ausgiebig beschreibt sie, wie ihr Bruder vom Vater misshandelt wurde und wie stark sich diese Impressionen des ausgelieferten Jungen bei ihr eingebrannt haben. Sie ahnt von der Affäre ihres Mannes und wird durch einen Anruf, der sich als Telefonat mit der Geliebten Gustavs entpuppt, vollends aus der Bahn geworfen.

Eine Frau, die den gesellschaftlichen Verhältnissen erliegt

Damit beginnt eine Entfremdungsgeschichte, die Streeruwitz nicht nur als Adeles Kampf um ihre soziale Absicherung, den Erhalt von gesellschaftlichem Status und Einsamkeitselegie inszeniert, sondern als breit angelegte Auseinandersetzung mit den Verhältnissen in Österreich. Vorbild für den Titel ist die Flammenwand in Dantes „Göttlicher Komödie“, als Ort der gegenwärtigen Existenz zwischen Läuterung und Verdammnis. Adele balanciert über die gesamte Geschichte hinweg in einem Dazwischen..