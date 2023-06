Heinz Strunk legt das dritte Buch in drei Jahren vor. Jetzt hat der Hamburger zum ersten Mal in seiner Karriere Erzählungen veröffentlicht: „Der gelbe Elefant“ zeigt einen anderen Autor als die Werke davor.

Es ist das dritte Buch von Heinz Strunk in drei Jahren. Beide davor, „Es ist immer so schön mit dir“ von 2021 und „Ein Sommer in Niendorf“ von 2022, waren Bestseller. Und sind beide für den Deutschen Buchpreis nominiert gewesen. Jetzt also, im dritten Sommer in Folge, erscheint sein Erzählungsband „Der gelbe Elefant“. Heinz Strunk ist einer der erfolgreichsten Schriftsteller der deutschen Gegenwartsliteratur. Vielleicht ist er sogar der produktivste, jedenfalls gemessen an der Frequenz zuletzt.

Aber auch schon vor dieser dichten Folge wurden seine Romane – seit dem autobiographischen Debüt „Fleisch ist meine Gemüse“ (2004) – von der Kritik mit großer Aufmerksamkeit wahrgenommen und von einem großen Publikum gelesen. Strunk arbeitet aber nicht nur literarisch, er war als Satiriker im Fernsehen zu sehen und in der „Titanic“ zu lesen, er bewegt sich zwischen Bühne und Kino („Fraktus“), eine neue Fernsehserie soll im Herbst herauskommen. Als Unterhaltungskünstler hat Strunk sein Betätigungsfeld weit ausgelegt.

Umso begrenzter war bislang die Welt seiner literarischen Stoffe, sieht man einmal vom historischen Roman „Der goldene Handschuh“ (2016) über den Hamburger Frauenmörder Honka ab. Doch selbst der fügt sich auf seine Weise in die Galerie von Figuren ein, die Strunk in seinen Geschichten beschrieben hat: Immer eigentlich geht es um den Phänotyp eines Manns, der in die Lücke abstürzt, die sich auftut zwischen Anspruch und Wirklichkeit.

Immer leidet dieser Typ Mann, meist ist er auch der Ich-Erzähler, daran, dass er in der Welt nicht als das gilt, was er zu sein glaubt. Er leidet an sich selbst und an den anderen Menschen, daran, wie die aussehen, wie die riechen, wie die reden – Körper und Sprache sind Leitmotive im Werk Strunks. Und am stärksten leidet dieser Mann an den Frauen, daran, dass sie sich nicht für ihn interessieren oder nur die falschen, aber wenn es dann einmal doch klappt und sich eine Frau in den Erzähler verliebt, die dessen Ansprüchen an Normschönheit und Folgsamkeit genügt, dann erlischt die Liebe – oder was es auch war – irgendwann trotzdem.

So war es im Roman „Es ist immer so schön mit dir“, vor zwei Sommern. Und so stark die Geschichte auch auf Pointen hin erzählt ist, so witzig Strunk auch schreiben kann, die Grundierung seiner Stoffe bleibt immer trist, der Ton fatalistisch: permanentes Hadern mit dem Umstand, auf der Welt zu sein, ohne darum gebeten zu haben. Permanentes Hadern mit dem Leben, „das einzige Geschenk, das wir je erhalten“, wie es in einer der Erzählungen aus dem neuen Buch heißt.

Das ist natürlich die ironische Verwendung einer Kalenderweisheit, wie sie typisch ist für den Autor Strunk und seinen Stil. Meist identifiziert Strunk seine Figuren schon allein darüber, ob sie solche Sätzen sagen oder nicht. Und wenn sie es tun, aus Bürotassen trinken und RTL2 gucken, dann erfährt man oft auch gar nicht mehr über deren Existenz, sie sind mit dem Wortmüll, den sie verbreiten, und dem Geschmacksschrott, den sie konsumieren, schon ausreichend beschrieben.

Man muss all das erst einmal vorausschieben, um einschätzen zu können, welchen Schritt Heinz Strunk jetzt mit diesem neuen Buch macht. Vor allem formal: Denn zum ersten Mal schreibt Strunk Erzählungen. Manche davon sind kaum länger als ein Absatz. Mit solchen Miniaturen hatte er schon früher gearbeitet, doch das waren eher Humortexte oder Kolumnen, unter anderem für die „Titanic“. „Der gelbe Elefant“ aber orientiert sich in seinem Gestaltungswillen an Vorbildern wie Botho Strauß (dessen Texte Strunk vor Jahren einmal für ein Buch collagiert hat). Manches erinnert auch an die Erzählungen des amerikanischen Autors und Schauspielers B. J. Novak – oder an die Texte der Künstlerin und Regisseurin Miranda July, um eine Autorin ins Spiel zu bringen, was, wenn es um Strunk geht, nicht nah liegt.

Denn die literarische Welt von Heinz Strunk hat immer schon eine starke Männerschlagseite. Wenn überhaupt, dann sind Strunks Werke in den vergangenen Jahren dafür kritisiert worden. So genau Strunk die demolierten Seelen seiner männlichen Figuren von innen erkunden kann, so schematisch fielen, gemessen daran, die weiblichen Figuren oft aus. Aber Heinz Strunk ist ein ehrgeiziger Autor, und das spürt man an diesem neuen Buch. Und stärker noch als an der etwas größer gewordenen Vielfalt der Figuren und Stoffe spürt man es daran, wie seine Erzählungen sich zueinander verhalten. Wie Länge und Kürze sich abwechseln. Wie er mit autobiographischen Elementen, Traumsequenz und Anekdote spielt.