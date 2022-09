Buch zum Krieg in der Ukraine : Der Hipster-Held an der Front

Warum sollte man Bücher über Kriege lesen? Kriege sind langweilig und gleich: Schüsse, Beschuss und Bomben, Zerstörung, Vergewaltigung und Folter, Gefangenschaft, Gefangenenaustausch und Tod.

Ja, „Krieg ist uninteressant“, das lässt der ukrainische Schriftsteller Artem Tschech in „Nullpunkt“ auch seinen Helden Artem Tschech aussprechen. Der Buch-Tschech wird eingezogen, er kommt als Kiewer Hipster und Schriftsteller in seinen „New Balance“-Turnschuhen in einer Welt an, die er nicht versteht. Sie ist bevölkert von Rohlingen und Dörflern, Säufern, Anständigen und Unanständigen – „wo bin ich gelandet, wer sind diese Menschen, und wo sind die tapferen, jungen Helden von den Plakatwänden?“, denkt er am Anfang.