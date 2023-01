Neues Buch von Arno Geiger : Die Wahrheit im Müll?

Was macht Arno Geiger, wenn er nicht am Schreibtisch sitzt? Er dreht seine Runden, aber was für welche. Während andere Schriftsteller körperlichen Ausgleich vom Schreiben und Sitzen im Schwimmen finden (John von Düffel), im Laufen (Haruki Murakami), Fußball (Moritz Rinke) oder gleich in allen olympischen Disziplinen wie Ilija Trojanow, ertüchtigte sich Geiger beim Abtauchen in die Tiefen der Altpapiertonnen Wiens. Jahrzehntelang war dies seine Routine. Sein „glückliches Geheimnis“, wie er es in seinem neuen Buch nennt, in dem er sich offenbart wie nie zuvor. Jahrzehntelang lief und radelte Arno Geiger durch Wien, von einer Altpapiertonne zur nächsten, in immer größer werdenden, mitunter stundenlangen Runden, auf der Suche nach – was? „Im Müll wohnt die Wahrheit“, schreibt er gleich am Anfang. „Und die Wahrheit muss irgendwann heraus: Das Leben besteht aus Unordnung, Verwirrung, Dreck und Tod. Wie ein wüst hingeschütteter Misthaufen ist die schönste, vollkommenste Welt.“

Lena Bopp Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Natürlich geht es um mehr als um körperliche Ertüchtigung, obgleich sie ein Nebeneffekt seiner Runden ist, den Arno Geiger zu schätzen weiß. Es geht vor allem um das, was er aus dem Altpapier an Schätzen hebt, um Bücher, Briefe, Tagebücher und Postkarten, die er mit nach Hause nimmt, liest, sortiert, verwertet, verkauft oder manchmal auch vernichtet. Geiger präsentiert sich im Buch als leidenschaftlicher Sammler, der wohl weiß, wie sonderbar er aussehen muss, wenn er kopfüber und mit gen Himmel gereckten Beinen im Altpapier wühlt, der aber doch von seinem Tun nicht lassen kann.

Warum auch, möchte man nach der Lektüre seiner Confessions fragen, denn offenbar handelt es sich nicht nur um einen Spleen, sondern um eine Arbeitsweise, die sich bewährt hat und der er einen Teil seines Erfolgs zu verdanken glaubt. In seinem neuen Buch erzählt er, wie eng sich das Abtauchen im Altpapier über all die Jahre mit seiner persönlichen und seiner Entwicklung als Schriftsteller verzahnte. Er schreibt eine Melange aus Autobiographie, Essay und poetologischen Überlegungen, die stilistisch von jenem geigerschen Feinsinn zusammengehalten wird, der auch gewichtigen Geständnissen mit Witz und Wohlwollen die Schwere zu nehmen weiß.

Ist die Schreibmethode übergriffig?

Dabei kommt das, was Geigers Erzählen normalerweise entscheidend ausmacht, nämlich der von Empathie getragene Blick auf seine Figuren, nicht so sehr zum Zuge. Sein Blick auf das eigene Tun ist von Aufrichtigkeit und Analyse geprägt. Von einer Offenheit, deren Vorbilder er in den Altpapiercontainern fand, von denen er berichtet. Besonders die „unverkrampfte Direktkeit“ der Briefe und Tagebücher machen einen solchen Eindruck auf ihn, dass er sie rückblickend als stilprägend für sein eigenes Schreiben betrachtet. Für Geiger ist der Tagebuch- oder Briefeschreiber so etwas wie ein Ideal, weil er für niemanden als sich selbst oder einen Vertrauten schreibt, dem man nichts beweisen muss. Das auf diese Weise von vielen (nicht allen) Zwängen, Eitelkeiten und Ansprüchen befreite Schreiben schafft Raum für das, was menschliches Leben Geiger zufolge aus- und interessant macht – das Inkonsequente, Unordentliche, Verworrene, das Allzumenschliche eben. Daraus entwickelt er seine Ästhetik: „Man müsse so schreiben, als sei das, was beschrieben werde, schon da.“

Mehr zum Thema 1/

Es sind gar nicht so sehr diese ästhetischen Überlegungen, die überraschen. Und auch die seltsame Art, wie sie zustande kamen, wirkt mit fortschreitender Lektüre immer weniger seltsam. Geiger prüft mit gebotener Gewissenhaftigkeit, ob das Ausweiden der Korrespondenz anderer übergriffig sein könnte, aber er hält dem entgegen, dass die Urheber ihm fremd waren, was seine Fundstücke aus ihren „ursprünglichen sozialen Zusammenhängen“ löst. Als Quellen liefern sie Details, die in sein erstes Erfolgsbuch „Es geht uns gut“ (2005) genauso eingeflossen sind wie in den Roman „Unter der Drachenwand“ (2018). Als ständige Begleiter verschaffen sie ihm im Laufe der Jahre die notwendige Sicherheit, zu wissen, wovon er schreibt.

Daran knüpft Geiger ans Philosophische reichende Überlegungen über das Sammeln als Kulturtechnik. Über das Finden, das Durchhalten, wenn man nichts findet, das Wegwerfen, Ausmisten, Entrümpeln und Entsorgen. Er beobachtet, wie sich die Zeitläufte im Altpapier spiegeln, wie Handgeschriebenes verschwindet, wie Druckerschwärze, Sexhefte, Bastelabfall und Musiknoten weniger, während Pizza- und Quinoa-Kartons mehr werden. Auf kluge Weise unterhaltsam schildert er, wie sich die Bedeutung der Altpapier-Runden für ihn im Lauf der Jahre veränderte. Dabei öffnet er weit sein eigenes Tagebuch. Man erfährt viel über die Versuche des jungen Mannes aus Wolfurt, erst in Wien und später in Berlin die eigenen Vorstellungen vom Leben als Schriftsteller in die Realität zu übertragen – und darüber, wie das misslang.

Arno Geiger gewährt tiefe Einblicke in seine Liebesbeziehungen zu vor allem drei Frauen, die nur als O., M. und schließlich K. auftauchen. Er enthüllt manch interessante Episode aus dem Literaturbetrieb. Er nimmt den Leser mit zurück in die österreichische Provinz, wo seine Aufmerksamkeit neben dem demenzkranken Vater („Der alte König in seinem Exil“) diesmal auch der Mutter zuteilwird. Er erzählt von seinem eigenen Leben als einem Produkt der (auch mal gescheiterten) Bemühungen, des glücklichen Zufalls, des kleinen Komplotts und der richtigen Entscheidungen – und er zeichnet auf diese Weise ein Bild, dessen unordentliche Anmutung offensichtlich dem entspricht, was er an Lebensgeschichten anderer Leute aus dem Altpapier gefischt und aus ihnen an Einsichten über die Natur des Menschen destilliert hat. „Das glückliche Geheimnis“ ist das Buch seines Lebens. Aber es weist schön subtil über sich hinaus.

Arno Geiger: „Das glückliche Geheimnis“. Hanser Verlag, München 2023. 237 S., geb., 25,– €.