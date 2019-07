Roman über Kindesmissbrauch : Zur Erinnerung finden, auch wider die Sprache

Mehr als 14.000 Kinder waren vergangenes Jahr in Deutschland sexueller Gewalt ausgesetzt. Das sind etwa vierzig Kinder pro Tag. Ein bis zwei Kinder in jeder Schulklasse. Die Dunkelziffer dürfte enorm sein, teilte das Bundeskriminalamt bei der Bekanntgabe dieser Zahlen mit. Doch konkrete Maßnahmen gegen diese Lage lassen bislang auf sich warten. Die Gelder für die Hilfsprogramme der Opfer sind knapp. Eine Professorin sprach mit Blick auf die finanzielle Ausstattung der Jugendhilfe jüngst von „institutioneller Kindeswohlgefährdung“. Von Präventionshilfen und Therapien für Täter oder für die, die es werden könnten, scheint noch nicht einmal die Rede zu sein. Es wirkt, als gäbe es einen kollektiven Entschluss, lieber wegzuschauen.

Ein Roman, der die Schweigeroutine durchbricht und von sexueller Gewalt gegenüber Kindern erzählt, der dafür eine Erzählform und Sprache findet, führt unabdingbar in ein Tal der Schmerzen. Anselm Neft, 1973 geboren, der Öffentlichkeit vor allem als furchtloser Satiriker bekannt, gelingt das Kunststück, die Gewalt nicht zu verharmlosen und doch auch jeden Kurzschluss voreiligen Verurteilens zu vermeiden. Sein Roman setzt sprachlich holprig ein. Mit Sätzen, denen das Wesentliche seltsam aus dem Fokus zu entrinnen scheint, die ungelenk wirken, hölzern, verunglückt. Aber dieser Eindruck legt sich im Verlaufe des Erzählens, und im Rückblick wird klar, dass diese Sätze Teil von Nefts Poetik der Einfühlsamkeit sind.

Verschwimmen der Grenzen

„Die bessere Geschichte“, so der Titel des Romans, wird aus der Sicht eines jetzt erwachsenen Opfers geschildert. Wenn Tilman Weber sich nach mehr als dreißig Jahren wieder seiner Kindheit zuwendet, muss er sich erst gegen den eigenen Widerstand und wider die eigene Sprache zu den gut verborgenen Kindheits- und Jugenderinnerungen, vorarbeiten. Deshalb verrutschen dem Erzähler seine Sätze. Oder verrechnet man als Leser damit bereits als Symptom, was ästhetisch zu beurteilen wäre? Um das Verschwimmen sicher geglaubter Grenzen geht es in diesem eindrücklichen Roman auf allen seinen Ebenen.

Neft erzählt die Missbrauchsgeschichte als drei aufeinanderfolgende Episoden. Zuerst steht die frühe Kindheit des Protagonisten im Mittelpunkt, geprägt vom Selbstmord der Mutter und der Trauer des Vater, der sich von seinem Kind zurückzieht und seinen Sohn in einem Umfeld aufwachsen lässt, in dem ihm jede positive Rückkopplung fehlt. Nach einem Ausraster in der Schule und nachdem der Vater eine neue Frau kennengelernt hat, kommt man überein, dass der Junge auf einem Internat sehr gut aufgehoben sei. Die Wahl fällt auf eine freipädagogische Schule. Die „Freie Schule Schwanhagen“, an der Ostsee gelegen, geprägt von einem charismatischen Schulleiter-Ehepaar. Etwa zehn Kinder wohnen dort mit jeweils zwei Pädagogen in sogenannten Familien zusammen. Die Parallelen zur Odenwald-Schule sind überdeutlich. Die sexuellen Übergriffe beginnen, als Tilman in die Wieland-Familie des Schulleiterpaares einzieht.

Langzeitfolgen und Scham

Allerdings erlebt und empfindet er diese Zeit keineswegs als Leidenszeit, sondern als persönliche Befreiung, als Loslösung von gesellschaftlichen Stereotypen und der väterlichen Resonanzverweigerung. Die Wielands vermitteln ihren Schülerinnen und Schülern überzeugend, etwas Besonderes zu sein. Wer würde, nachdem er zuvor jede Form der Bestätigung missen musste, dieser persönlichen Anerkennung widerstehen können? Die dritte Erzähleinheit des Romans schließlich widmet sich dem Leben der erwachsenen Opfer. Sie berichtet von den Langzeitfolgen der sexuellen Übergriffe, von Scham, Traumatisierung, Hilflosigkeit, Gefühlskälte, die sich mit einer stark ausgeprägten Individualität nicht widersprechen. Sie erzählt vom Entschluss, gegen die Wielands öffentlich vorzugehen, bis hin zu Tilman Webers schwieriger Entdeckung, sich seinerseits ausschließlich von Mädchen im Alter von 13 bis etwa 16 Jahren sexuell angezogen zu fühlen. Ein gewagter Erzählbogen, der simple Opposition von Tätern und Opfern unterläuft.