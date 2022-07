Ann Petrys Roman „The Narrows“ : Ein großes Oratorium

Ann Petry war die erste afroamerikanische Autorin, die ein Millionenpublikum erreichte. Ihre Wiederentdeckung findet mit dem neu übersetzten Milieu-Roman „The Narrows“, der in einer Kleinstadt in Connecticut spielt, den Höhepunkt.

Hauptfiguren sind bei ihr immer die Orte. Mehr als nur ein Schauplatz, sind die Orte keine Bühne, sondern selbst so etwas wie die Handlungsträger der Geschichten, die sie uns erzählt. Deshalb geben sie den Büchern auch die Titel. Drei große Romane hat Ann Petry (1908 bis 1997) geschrieben, Panoramen der neuenglischen Gesellschaft in der entbehrungsreichen Zeit des Zweiten Weltkriegs und der Folgejahre. Alle drei riskieren Randgänge, die uns auf vielerlei verschlungenen Erzählwegen in abseitige und zumeist verborgene Wirklichkeitswinkel geleiten, die bis dahin literarisch nie erkundet worden sind, und alle drei führen ihren Handlungsort im Titel: „The Street“ (1946) spielt in Harlem, wo die Autorin seit Ende der Dreißigerjahre gelebt und als Journalistin gearbeitet hatte; „Country Place“ (1947) und „The Narrows“ (1953) sind beide in einer Kleinstadt in Connecticut angesiedelt, die an Old Saybrook erinnert, woher die Autorin stammt und wohin sie sich nach dem Sensationserfolg ihres Debütromans wieder zurückzog.

Daher ist es stimmig, dass der Verlag Nagel & Kimche seit zwei Jahren darauf setzt, bei der verdienstvollen Wiederentdeckung dieser bedeutenden Erzählerin – sie war die erste afroamerikanische Autorin, die mit ihrem Werk ein Millionenpublikum erreichte – die englischsprachigen Ortsangaben in den Titeln beizubehalten. „The Narrows“, mit dem diese Serie jetzt ihren Höhepunkt findet, ist schon einmal 1955 auf Deutsch erschienen, damals unter dem Titel „Link und Camilo“, was seine Geschichte unzulässig auf zwei Figuren verkürzt. Dabei ist deren Schicksal dicht in ein Geflecht vieler weiterer Lebensfäden verwoben, denen der Roman über mehr als 500 Seiten folgt und die sich alle an dem Ort verknäulen, auf dessen Enge schon sein Name weist. Eigentlich bezeichnet „The Narrows“ einen Stadtteil, wo sich Generationen von Migranten darum mühten, ihrem Leben einen neuen, weiteren Horizont zu geben und im gelobten Land heimisch zu werden. Doch viele sind dort schon gescheitert und haben andere Bezeichnungen für ihn gesucht: „Das Viertel hatte jetzt verschiedene neue Namen: Die Narrows, Nadelöhr, Ganzunten, Little Harlem, Finstereck, Niggertown, weil Negroes den Platz der früheren Einwanderer – Iren, Italiener und Polen – eingenommen hatten.“

Tödlicher Verrat

Wie in einem mächtigen Kaleidoskop zeigt uns die Erzählerin ständig wechselnde, wenngleich überwiegend düstere Ansichten dieses Orts und lässt uns Einblick nehmen in das Leben seiner Einwohner, zugleich Anteil an den Sehnsüchten, den Aufbruchshoffnungen sowie geheimen Ängsten, die sie sämtlich umtreiben. Da ist Abbie Crunch, eine schwarze Witwe und gestrenge Zimmerwirtin, die niemals Wassermelonen kaufen würde, da sie der Meinung ist, anderenfalls Gefahr zu laufen, einem schwarzen Klischee zu entsprechen; da ist ihr Mieter Malcolm Powther, der bei reichen weißen Herrschaften als vorbildlicher Butler dient und immer alles richtig machen will, bis er dafür sogar tödlichen Verrat übt; da ist Link Williams, Abbies Adoptivsohn, der es aufs Dartmouth College und zur Marineaufklärung geschafft hat und jetzt doch nur in einer zweifelhaften Bar jobbt; da sind Bill Hod, der Barbesitzer und Ersatzvater für Link, Weak Knees, sein Koch und Links treu sorgender Freund, Bullock, der skrupellose Zeitungs- sowie Meinungsmacher, Jubine, der gleichermaßen skrupellose Fotograf, und viele, viele mehr.