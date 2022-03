Roman von Angelika Meier : Das Tennisspiel der zwei Versehrten

Aktualisiert am

Lebenserfahrung kann beim Verfassen von Romanen nie schaden: „Ich sah Odra schweigend dabei zu, wie sie ihre kleine blaue Tablette schluckte und dazu übertrieben viel Wasser trank, wie wir es alle am Anfang unserer Medikamentengeschichte mit ritueller Wichtigtuerei machen.“ Obwohl man so etwas sicher nicht alle Tage denkt, vielleicht sogar noch nie gedacht hat, steht einem die Situation sofort vor Augen. Unwillkürlich kommt sogar die Frage auf, wieso man selbst den lächerlich großen Wasserbecher bis heute bei jeder Aspirinbehandlung hinunterspült, als würde es einem sonst auf der Stelle den Magen zerfetzen.

Angelika Meiers neuer Roman ist in dieser Hinsicht ein schonungslos komischer Blick auf die Rituale unserer bürgermoralischen Selbstberuhigung. Und welcher Schauplatz wäre dafür besser geeignet als eine alte Kunstprofessorenvilla voller Büsten und Gemälde, bibliophiler Erstausgaben, Familienmuff und schmerzhafter Erinnerungen an eine nicht ganz leichte Kindheit? „Die Auf­lösung des Hauses Decker“ ist ein Roman über den Versuch, etwas abzuwickeln, das einen stattdessen gegen den eigenen Willen immer stärker einwickelt.

Sonderbare Handlungsorte

Die Frau, die uns hier ihrerseits ver­wickelt, hat schon vier Romane und zwei Erzählungsbände veröffentlicht. 2013 war ihr mit dem Psychiatrieroman „Heimlich, heimlich mich vergiss“ ein Platz auf der Longlist des Deutschen Buchpreises beschieden. Ein weiterer toller Roman, „Osmo“, über eine Solar­anlage in Kalifornien wurde nur wenig be­achtet. Angelika Meier ist offenbar eine jener leicht zu übersehenden Autorinnen, die seit bald zwanzig Jahren stur und beharrlich schreiben, was sie zu schreiben haben. Ihre Romane sind sonderbar. Ihre Figuren sind sonderbar. Die Orte der Handlung sind sonderbar oder, hochtrabender ausgedrückt: suspekte Institutionen. Etwa Kliniken, abgetakelte Industrieanlagen, Lehranstalten, Familienstammsitze. Dort bewegt sich Angelika Meier dann souverän in den Trutzburgen moderner Ichbildung oder auch -verhunzung.

Der Mensch im Meier-Roman ist ganz ohne Zweifel Patient in den Irrenhäusern Familie und Gesellschaft. Er ist Gefangener seiner Neurosen, Marionette in einem Spiel, das er immer nur so halb versteht und dem er durch Irrsinn oder Eigensinn zu entrinnen sucht. Und dass das alles nicht klingt wie Foucault mit Kafka-Fußnoten oder Kafka mit Foucault-Fußnoten, liegt nur daran, dass Angelika Meiers Prosa von der Muse der Komik geküsst ist.

„Die Auflösung des Hauses Decker“ handelt vordergründig von einer Frau im Alter der Autorin, also ein Mittsechziger-Jahrgang. Sie kommt aus Berlin angereist, wo sie schon länger ein Leben als gescheiterte Künstlerin führt. Im Ruhrpott muss sie die Villa ihres Vaters ausräumen. Professor Decker war ein Achtundsechziger, der ohne nennenswerten Widerstand der Eltern mit dem Nazimuff derselben abrechnete, was auch zum Leitthema seiner kunsthistorischen Forschungen wurde. Stichwort: „negative Bildersucht“!