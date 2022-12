Angela Steideles „Aufklärung“ : Jauchzet, frohlocket, auf, preiset dieses Buch

Überall wird derzeit Bachs Weihnachtsoratorium gespielt, aber nirgendwo so wie an dem Ort, für den es 1734 geschrieben wurde: in der Thomaskirche von Leipzig, wo Bach als Kantor wirkte. Unter seinem aktuellen Nachfolger Andreas Reize singt man dort zu Beginn derzeit nicht „Jauchzet, froh­locket! Auf, preiset die Tage“, sondern „Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten!“. So lautet der Text in der Königin-Kantate, BWV 214, von Bach im Jahr zuvor komponiert und dann für den ersten Teil des Weihnachtsoratoriums als Musik wiederverwendet, aber textlich verändert: Aus einer weltlichen, nur zu einmaligem Gebrauch (Kurfürstinnengeburtstag) gedachten Kantate wird eine geistliche, die in jedes Kirchenjahr passt. Und also heute noch immer.

Reize begründet seinen Rückgriff auf den Ursprungstext nicht mit Originalitätssucht, sondern musikalisch: Malt der Text nicht in Worten aus, was wir hören? Aber ist das eine musikalische Kategorie? Hätte Reize den neuen Roman von Angela Steidele gelesen, hätte er sich die Sache wo­möglich noch einmal überlegt. Und da­zu wäre gar nicht die Lektüre aller sechshundert Seiten nötig gewesen, sondern es hätte gereicht, bis zur Seite 52 zu kommen. Da befinden wir uns in der Leipziger Wohnung Johann Sebastian Bachs. Es ist kurz vor Weihnachten 1734, und der Hausherr probiert mit seinen Familienangehörigen den neuen Text auf die alte Musik, wie wir aus dem Munde seiner ältesten Tochter erfahren: „Papa spielte, und wir sangen das Zwischenstück. ‚Dienet dem Höchsten mit herrlichen Chören.‘ ‚Die Koloraturen immer auf ö, ja, das ist klangschön, ö ist immer gut zu singen. Schön obertönig.‘ ‚Sie hat die Chöre dazuerfunden, weil die Pauken und die Trompeten nicht mehr im Text selber vorkommen, sondern nur noch im Orchester. Aber so ist das Gotteslob durch Musik doch wieder drin.‘“

Wer schrieb den Text fürs Weihnachtsoratorium?

Wer aber ist „sie“, die da von den Bachs als Textdichterin gelobt wird? Bis heute weiß doch niemand, wer den Text fürs Weihnachtsoratorium geschrieben hat. Ein Roman aber kann sich darüber hinwegsetzen und Gewissheit simulieren: Es ist Luise Gottsched, und wenn Sie diesen Namen noch nie gehört haben sollten, sagt das einiges über die geschlechterungerechte Überlieferungslage der Literaturgeschichte aus. Und über unser Verständnis jener Epoche, die wir heute „Aufklärung“ nennen.

So heißt auch Steideles Roman: „Aufklärung“. Und fürwahr: Selten war ein Titel passender. Denn erst einmal spielt er zur Zeit der Aufklärung, und dann klärt er uns auf. Nicht nur über den Rang jener Luise Gottsched, der Gattin des heute zwar auch nicht mehr in aller Munde, aber immerhin noch in einigen Köpfen präsenten Johann Christoph Gottsched, der seinerzeit der einflussreichste deutsche Sprachwissenschaftler war und in Leipzig lehrte. Und mit Bach so gut bekannt war, dass er ihm ein paar Kantatentexte schrieb. Aber offenbar nicht die fürs Weihnachtsoratorium.