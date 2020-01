Andrej Platonow in Neuausgaben : Auf der Hauptstraße des Glücks

In der Kargheit der zentralasiatischen Steppe sah Platonow einen fruchtbaren Boden für Hochkulturen: Turkmenische Nomaden Bild: Roland and Sabrina Michaud / akg

Andrej Platonow (1899 bis 1951), der die Erfahrungen des sowjetsozialistischen Experiments zu grandioser Literatur verarbeitet hat, wird neuerdings auch als ökologischer Denker aktuell. Der Berliner Slawist Michael Leetz hat im Quintus-Verlag Platonows Roman „Dshan“ herausgebracht, worin ein gleichnamiges Volk in der zentralasiatischen Wüste an Hunger und Durst fast zugrunde geht. Doch ein sowjetischer Ökonom namens Nasar Tschagatajew, der Züge des Autors trägt, kann die Menschen retten. Als sie in die Welt hinausziehen, eröffnet sich der kindlichen Helferin des Helden ein Blick in die Zukunft, der heute wie eine Ermahnung wirkt. Von einer Anhöhe aus sieht sie, wie die kleine Sonne die gesamte große Erde bestrahlt und dass deren Licht und Wärme für deren Bewohner vollkommen ausreichen.

Platonow stammte aus der fruchtbaren zentralrussischen Region Woronesch, die infolge der Rodungen durch Peter den Großen, der hier seine erste Flotte bauen ließ, immer wieder von Dürrekatastrophen heimgesucht wurde. Er war selbst Ingenieur und glaubte an ressourcenschonende Zukunftstechnologien, insbesondere die Sonnenenergie, was Leetz durch eine Auswahl eindrucksvoller, dem deutschen Leser bisher nicht zugänglicher Aufsätze Platonows vor Augen führt, die seine Prosadichtung erst erschließen. Der wahre Sozialismus bedeutete im Verständnis dieses Autors das, was wir heute nachhaltige Entwicklung nennen. Was aus dem „fotoelektromagnetischen Resonanztransformator“ wurde, offenbar einer Vorstufe der Solarzelle, in die Platonow große Hoffnungen setzte, ist nicht bekannt. Dafür verbesserte er in den zwanziger Jahren in Woronesch als Meliorator das Bodenprofil, um Niederschläge besser zu binden. Dabei war ihm wichtig, dass die Bauern die Sanierungsprojekte selbst in die Hand nahmen. Doch das kollidierte mit Stalins bürokratisch gelenkter, Menschen und Material verschleudernder Wirtschaftspolitik, die auf einen beschleunigten Aufbau der Schwerindustrie setzte und schließlich auch die Früchte von Platonows landwirtschaftlicher Arbeit vernichtete.

Der Mensch muss lernen sich zu bescheiden

1934, als in einigen Landesteilen die schlimmsten Versorgungsnöte überwunden schienen, schrieb Platonow seinen Essay „Über die erste sozialistische Tragödie“, ein frühes ökologisches Manifest, dessen Klarsicht frappiert. Darin stellt er fest, der Mensch habe es bisher technisch nicht vermocht, die Natur bis in ihre Tiefen auszubeuten. Und das sei ein Glück, denn sonst hätte er sie längst vollständig ausgeplündert und zerstört, so Platonow. Inzwischen allerdings verleihe ihm die Technik eine solche Macht, dass er sich und die Welt zugrunde zu richten drohe. Die menschliche Reife halte mit dem technischen Fortschritt nicht Schritt, lautet sein alarmierter Befund, der Mensch ändere sich langsamer, als er die Welt verändere.

„Dshan“ entstand nach einer Turkmenien-Reise mit einer Schriftstellerdelegation, die es dem mit Publikationsverbot belegten Platonow ermöglichte, wieder etwas zu veröffentlichen. Er erkundete die Wüste Kara-Kum, die für ihn ein Lehrmeister wurde. Platonow glaubte zu erkennen, dass die Kargheit der zentralasiatischen Natur deswegen hohe Kulturen hervorbringen konnte, weil exzessive materielle Bereicherung hier ausgeschlossen war und der Mensch sich bescheiden musste. Den „psychotischen“, sich am Ressourcenkonsum berauschenden Menschen zu überwinden war sein ganzes Pathos.