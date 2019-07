Deutsche Szenen.

Was bleibt einem, der in mehr als einem halben Jahrhundert unzählige Theaterinszenierungen gesehen hat, im Gedächtnis? Vor allem dies: der angehaltene Atem, das unterdrückte Schluchzen, die Faszination und Begeisterung. Theater, wie Karlheinz Braun es zu begleiten nie müde wurde, berührt seine Zuschauer: ein Gefühle und Gedanken aufwirbelndes Spiel mit Sprache, Tönen, Bildern. „Herzstücke" hat er sein Erinnerungsbuch genannt, mehr Theatergeschichte als Memoiren. Von den Anfängen der Studentenzeit in den frühen Fünfzigern bis zum Tod von Heiner Müller 1995 beschreibt Braun einen intellektuellen Lebenslauf. Wegmarken sind ihm nicht Karrierestationen, sondern Begegnungen mit Autoren, die er in kurzen Porträts charakterisiert. Und mit ihnen die Zeit, in der sie die Bühnen dominierten: Grass, Hildesheimer, Frisch, Handke, Strauß, Bernhard und viele andere. Wichtig auch die Jahre bei Suhrkamp, der Streit mit Unseld, der Kampf um Mitbestimmung, dann die Gründung des Verlags der Autoren, vor fünfzig Jahren genau. Wo immer man „Herzstücke" aufschlägt: Man stößt auf Szenen aus der Geistesgeschichte dieses Landes.