Irgendwie, irgendwo, irgendwann kommt man immer an: In „Und sie bewegt sich doch!“ erzählen acht Autorinnen und Autoren Geschichten über die Deutsche Bahn, die vor allem dann lustig sind, wenn man sie nicht gerade selbst erlebt.

Verspätungen, Zugausfälle, unfreiwillige Gespräche: Im Hörbuch „Und sie bewegt sich doch“ erzählen acht Autorinnen und Autoren von kuriosen Geschichten mit der Deutschen Bahn, die vor allem dann lustig sind, wenn man sie nicht gerade selbst erlebt. Horst Evers zum Beispiel hatte jüngst einen Bandscheibenvorfall und ist deshalb beim Zugfahren vor allem mit den Koffern beim Ein- und Aussteigen auf Hilfe angewiesen. Zwischenmenschliche Interaktion ist da unvermeidlich, aber kalkulierbar. Er überlegt: Wie groß ist das Risiko, dass man in ein Gespräch unvorhersehbarer Länge verwickelt wird?

Evers’ Erfahrungen über seinen sozialen Stress wider Willen lassen sich gut nachempfinden. Die wahre Herausforderung beim Bahnfahren besteht ohnedies nicht im Ankommen, sondern im Kontakt zu anderen Menschen. Bei Helene Bockhorst gehen die Probleme schon vor der Fahrt los, beim Ticketkauf. Wer hätte das gedacht, zumal wenn man wie sie in Besitz der Bahncard 100 ist. Doch die garantiert offenbar längst keine Mitfahrt. Die Autorin und Komikerin wollte in ihrer „grenzenlosen Naivität“ für die Buchung ihre Bonuspunkte nutzen, doch so einfach ist das nicht. Selbst eine Kaffeebestellung kann bei ihr bisweilen zur Herausforderung werden.

Und wer kennt sie nicht, die gefühlt endlosen Zugfahrten? Unwetterbedingte Störungen haben wohl bei jedem Zugreisenden schon einmal mittelschwere Ungeduldssymptome ausgelöst. So auch bei der Schriftstellerin und Pendlerin Lea Streisand, die nach zahlreichen Fahrten feststellte: „Die Deutsche Bahn hat vier Hauptfeinde: Frühling, Sommer, Herbst und Winter.“

In den meisten vorgetragenen Kurzgeschichten geht etwas schief. Der Satiriker Dietmar Wischmeyer aus der „heute-show“ beschreibt die DB-Infrastruktur als grundlegendes Prinzip des Versagens: „Wenn etwas nicht funktioniert, muss man mehr davon bauen.“ Doch nicht alles sei schlecht. Es gebe auch die erotischen Momente, wenn etwa die Stripperin aufgrund „geänderter Wagenreihung“ statt beim Junggesellenabschied inmitten der Förster-Gruppe landet.

Unter humorvolle Erzählungen mit altbekannten Ärgernissen mischen sich kurzweilige Reisereportagen wie die des Schriftstellers Dennis Gastmann, der auf seiner abenteuerlichen Reise durch Usbekistan erfuhr, warum Pferdewurst wie Viagra wirkt. Tatsächlich bearbeitet das Hörbuch das in diesem Zusammenhang bereits vielfach bestellte Feld Humor, mal mehr, mal weniger gelungen: Für die Unzuverlässigkeit der Deutschen Bahn jedenfalls lassen sich immer aufs Neue kreative Umschreibungen finden.

Das Spiel treibt Johann König in seiner Erzählung „In Wirklichkeit ist Bahnfahren ein reines Lotteriegeschäft“ auf die Spitze, wenn er über die „unverbindliche Abfahrtsempfehlung mit Gleisvorschlag“ räsoniert oder das Nena-Prinzip der Bahn beschreibt: „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“. Dass die Bahn sehr viel besser sei als ihr Ruf, attestiert ihr Horst Evers, der sich über unverhoffte Geschenke mit bitterer Ironie freut: „Ganz häufig bekommt man von ihr noch sehr viel mehr Freizeit dazu, als einem eigentlich zusteht.“

Die nahbaren Bahngeschichten, die jeweils nur gut fünfzehn Minuten lang sind, werden bis auf eine Ausnahme von den Autorinnen und Autoren selbst vorgelesen. Die fehlende professionelle Sprecherstimme macht sich während der knapp zweieinhalb Stunden Hörzeit bisweilen bemerkbar. Vor allem aber eines wird klar: dass die acht Bahngeschichten Erlebnisse bereithalten, die jedenfalls den allermeisten Vielfahrern bekannt sein dürften.