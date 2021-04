Reiseerzählung : Der kalte Weg nach Westen

Arezu Weitholz selbst hat „Beinahe Alaska“ eine Erzählung genannt und es damit gut sein lassen. Ist das geschäftsschädigend? Hoffentlich nicht, es wäre schade ums Buch. Jeder weiß doch, dass alles, was nicht „Roman“ heißt, sich schon schlechter verkauft; also schreibt man es sicherheitshalber drauf. Zum ökonomischen Aspekt kommt die Ambition, die auch Unberufene sagen lässt: „Das kann ich auch“, so dass sich zu den Romanautoren Leute gesellen, Schauspieler oder Journalisten, die zwar auch etwas mit Sprache oder mit dem Schreiben zu tun und meistens auch ein Forum dafür haben, denen dies aber nicht reicht. Dass es wirklich trennscharfe, allgemein anerkannte Kriterien für einen Roman nicht gibt, mag den Glauben zusätzlich befördert haben, auf diesem Gebiet könne man eigentlich machen, was man will, aber nicht notwendig kann. Die bündigste Definition hat vor gut siebzig Jahren Thomas Mann ex negativo geliefert, dem es schien, „als käme auf dem Gebiet des Romans heute nur noch das in Betracht, was kein Roman mehr ist“.

Wenn Arezu Weitholz’ Erzählung also kein Roman ist, ist sie dann, Thomas Mann folgend, erst recht einer? Man hat jedenfalls schon schlankere in den Fingern gehabt. Es handelt sich, anders als bei Wilhelm Raabes „Stopfkuchen“, um eine See-, aber um keine Mordgeschichte. Das Schiff mit einhundert durchschnittlich sechzigjährigen Passagieren legt von Südgrönland ab und fährt, durch die kanadische Arktis, Richtung Alaska, das, wie das Adverb im Titel schon andeutet, aber nicht erreicht wird. Also eine Polarexpedition, die gar keine ist, wie ein Roman, der keiner ist? Die ohne jeden rhetorischen Aufwand markierte Ironie der Vergeblichkeit gehorcht dem Stilprinzip der Lakonie, die hier in einer Weise praktiziert wird, die man meisterlich nennen darf.

Arezu Weitholz, die in der Norddeutschen Tiefebene aufwuchs, ist eine erfahrene Journalistin, schrieb originelle Musikkritiken und Reiseberichte, textete für Herbert Grönemeyer, Udo Lindenberg, die Toten Hosen und 2raumwohnung und ist viel herumgekommen in der Welt. Ihre Herkunft, in Form einer leicht angerauhten, nicht gerade geschwätzigen Mentalität, und ihre Professionalität haben sie eine gleichsam kondensierte Erzählweise ausbilden lassen. Deswegen hat sie es gar nicht nötig, einen Roman zu schreiben, wenn es auch kürzer geht. Dass es noch kürzer geht, hat vor 25 Jahren David Foster Wallace gezeigt, der gewissermaßen den Prototyp für den zeitgenössischen Schiff- beziehungsweise Kreuzfahrtbericht angefertigt hat; nur dass „Schrecklich amüsant – aber in Zukunft ohne mich“ trotz der gut halben Länge nicht annähernd so pointiert ist wie der hier vorliegende, in seinem gefallsüchtig ausgelebten Mitteilungsdrang streckenweise sogar recht langweilig und insgesamt wohl etwas zu hoch gejubelt wurde von einer Literaturkritik, die seine langen Sätze anbetet.

Flachländische Spezialitäten

Arezu Weitholz hat nach ihrem feinfühligen, mit respektvollem Lob bedachten Romandebüt „Wenn die Nacht am stillsten ist“ (2012) mit ihren witzigen, schlackenlosen Fisch-Gedichten (2017) ihre Vielseitigkeit bewiesen und nun vollends zu einer Sicherheit und Souveränität gefunden, für die es in der Gegenwartsliteratur nicht viele Beispiele gibt. Am ehesten lässt sich ihr neues Buch mit späten Kempowski-Romanen wie „Letzte Grüße“ (2003) und, vor allem, „Mark und Bein“ (1992) vergleichen, dieser damals sträflich vernachlässigten Langerzählung über einen Journalisten, der im Auftrag einer Autofirma nach Ostpreußen und damit in die eigene und in die deutsche Vergangenheit fährt. Man kann hierin einen gar nicht mal größeren Bruder von „Beinahe Alaska“ ausmachen. Dass irgendwo „viel Gegend“ sei oder der dringende Rat „Da nicht hingehen“, sind, in solcher Wortstellung, flachländische Spezialitäten, die Kempowski der Gegenwartsromankunst erschlossen hat.