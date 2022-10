Wendungen eines Plagiatsfalls : War hier ein akademischer Kujau am Werk?

Im Juli berichteten „Spiegel“ und „Süddeutsche Zeitung“ über Plagiatsvorwürfe gegen einen Professor der Rechtsmedizin der LMU München. Dieser solle seine 1987 in Hamburg eingereichte Doktorarbeit teilweise aus dem Tagungsband „Colchicine – 100 years of Research“ abgekupfert haben, der 1982 in Rumänien und dann in englischer Sprache in der DDR erschienen sei. Doch in keinem Bibliothekskatalog der Welt sind Buch oder Reprint gelistet, zudem ist das Archiv des angegebenen DDR-Verlags Volk und Gesundheit nach der Wende verloren gegangen. Von dem Werk, das in der Forschung niemals zitiert wurde, zirkulieren einige wenige Exemplare bei Internethändlern.

Die Universität Hamburg, aus München um Prüfung der Plagiatsvorwürfe gebeten, erwarb eines dieser Exemplare und ist nun zu dem Urteil gelangt, das Buch sei eine Fälschung. Drei Gründe führt sie an. „Die Überprüfung des Impressums zeigt, dass es Vergleichsbüchern derselben Periode aus diesem Verlag in Aufbau und Art der ge­machten Angaben nicht entspricht.“ Das ist richtig. Allerdings wurde das Buch als Supplement des „Zentralblatts für Pharmazie, Pharmakotherapie und Laboratori­ums­diagnostik“ herausgegeben. Die Titel der „ungezählten Supplements“ (Deutsche Nationalbibliothek) der Zeitschrift sind bibliographisch nicht nachgewiesen. Auch meint die Universität, die rumänische Übersetzung des Titels enthalte eine sinnentstellende Formulierung. Dem stimmt ein von der F.A.Z. befragter Experte zu. Es könnte sich freilich um ei­nen Übertragungsfehler handeln. Zuletzt weist die Universität darauf hin, dass im Literaturverzeichnis des Werkes von 1982 eine Publikation enthalten ist, die erst 1983 erschien. Jedoch wissen Forscher oft Mo­nate im Voraus, in welchem Heft ihr Beitrag erscheinen wird. In den Achtzigerjahren waren Produktionszeiten länger als heute.

Es sind daher eher andere Merkwürdigkeiten, die zunächst auf eine Fälschung hindeuten: Als „Publishing House“ wird „Offizin Alexander Nexö, Graphischer Großbetrieb, Werk II, Nonnenstraße 38; Berlin“ angegeben. In Berlin gab und gibt es indes keine Nonnenstraße, der Betrieb befand sich in Leipzig. Andererseits könnte das Semikolon in der Adressangabe darauf hindeuten, dass mit dem Ort der Verlagssitz gemeint war. Für die DDR untypisch wird die Postleitzahl dreistellig abgekürzt; die Angabe zur Druckhöhe mit 1000 Exemplaren wäre damals geheim geblieben. Die als mitwirkend genannten Personen Alfred Derr und Dr. Irmgard Meier scheinen erfunden, in den Telefonbüchern von Ostberlin tauchen sie nicht auf.

Ein Potemkinsches Buch?

Der österreichische „Plagiatsjäger“ Stefan Weber, der für einen ungenannten Auftraggeber ein „Gutachten“ erstellte, zu­nächst eine Beurlaubung des Münchner Professors anregte und nun möglicherweise als Gefoppter dasteht, hält es für denkbar, dass „jemand mit einer beispiellosen kriminellen Energie und einer Fälschungskomplexität, die an die Hitler-Tagebücher von Konrad Kujau erinnert, einen Fake-Sammelband produziert hat, um einen falschen Vorwurf zu konstruieren“. Der Fälscher müsste, so Weber weiter, die Dissertation manuell ins Englische zurückübersetzt haben, um reziprok einen Plagiatsvorwurf zu konstruieren, und mehr als ein Dutzend Abbildungen „zurückgebaut“ haben. Eine forensische Altersbestimmung des Buches steht aus.

Möglicherweise ist die Geschichte aber auch ganz anders, und wir dürfen nach einem Hinweis von Christoph Links auf die in seinem Verlag erschienene Ceaușescu-Biographie von Thomas Kunze verweisen. Präsidentengattin Elena Ceaușescu steuerte einen Text zu dem Buch bei, es erschien sogar auf ihren Wunsch. Möglich ist, dass Ceaușescu, die nur drei Klassen besucht hatte und „glaubte, als große Chemikerin geboren worden zu sein“ (Kunze), international brillieren wollte. Die rumänischen Forscher waren überfordert und kauften den Inhalt im Westen ein. Als Herausgeber wurde ein Krankenhausleiter aus der Provinz eingesetzt, der als Sündenbock fungiert hätte, wäre Ceaușescu unzufrieden ge­worden. Danach könnte zweierlei ge­schehen sein: Entweder nahm die DDR die Bücher an, lieferte sie aber nicht aus, sondern makulierte sie bis auf wenige Restexem­plare. Grund für die Nichtverbreitung könnte sein, dass im Literaturverzeichnis nur Westliteratur genannt ist. Die zweite Möglichkeit ist, dass der Band nicht einmal in die DDR gelangte. Es wäre ein Potemkinsches Buch mit einigen wenigen Exemplaren für das Ehepaar Ceaușescu. Elena zeigte sich gerne vor großen Regalen ihrer eigenen chemischen Bücher, schreibt Kunze. Das untersuchte Exemplar könnte dafür erstellt worden sein. Dann wäre das Buch zugleich echt und eine Täuschung.

Der Münchner Professor hatte im Juli mitteilen lassen, dass er sich an die fragliche rumänische Arbeit nicht erinnern könne.