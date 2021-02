Interview mit Marjane Satrapi : Angst und Ärger treiben mich an

Mit der Publikation des ersten Bands von „Persepolis“, Ihres autobiographischen Comics über Kindheit und Jugend in Iran nach der Islamischen Revolution von 1979, begann vor zwei Jahrzehnten eine der größten Erfolgsgeschichten des Comics. Wie blicken Sie darauf zurück?

Als ich mit der Geschichte begann, hatte ich nicht damit gerechnet, dass irgendwer sie mögen, veröffentlichen, geschweige denn lesen würde. Trotzdem hatte ich das Bedürfnis, sie zu schreiben. Also habe ich es getan, mit dem Gedanken, die Seiten am Ende zu kopieren und an etwa dreißig Freunde zu verteilen. Aber zu meiner Verblüffung wurde die Geschichte gemocht, gedruckt und gelesen. Als ich noch Schülerin war, hatte ich gute Noten in den Naturwissenschaften und mir überlegt, dass ich Ingenieur oder so etwas Ähnliches werden sollte, um ökonomisch unabhängig zu sein. Dann aber hatte ich mich in die Vorstellung verliebt, freiwillig in Armut zu leben, um genau das machen zu können, woran mein Herz hängt. Nun kann ich sagen: „Persepolis“ hat mir das ermöglicht, ohne arm zu sein. Aber der Erfolg verpflichtet mich auch, mich immer weiter anzustrengen. Überrascht bin ich übrigens vom Erfolg noch immer.