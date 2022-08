Empathische Biographie : Der Mann, der einmal Otfried Syrowatka war

Weitaus nicht alles, was Otfried Preußler zu Papier gebracht hatte, gelangte an die Öffentlichkeit. So war der 2013 verstorbene Schriftsteller um die Jahrtausendwende im Gespräch mit dem damaligen F.A.Z.-Herausgeber Frank Schirrmacher, um seine Erinnerungen „Verlorene Jahre?“ als Vorabdruck in der Zeitung erscheinen zu lassen. Dieses Manuskript hat Preußler aber nie vollendet – der 1923 im nordböhmischen Reichenberg (Liberec) geborene Autor machte gesundheitliche Gründe geltend. Ebenso nicht zu Ende brachte er ein anderes autobiografisches Projekt: Im „Bessarabischen Sommer“ ließ Preußler sein Alter Ego „Trenkler“ die eigenen Erfahrungen als Soldat im Zweiten Weltkrieg und den Weg in sowjetische Kriegsgefangenschaft Revue passieren.

Niklas Zimmermann Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Der Germanist Carsten Gansel zitiert nun in einem mehr als 500 Seiten starken Buch über die „frühen Jahre“ des als Kinder- und Jugendbuchautor bekannt gewordenen Schriftstellers ausgiebig aus den unveröffentlichten und bisher unbekannten Manuskripten. Gansel kam durch einen Zufallsfund zu Preußler. 2012 hielt er sich im Russischen Staatlichen Militärarchiv in Moskau auf und sah eine Kriegsgefangenenakte, die seine Neugier erregte: die von Preußler.

Idealisierung der Hitlerjugend im Frühwerk

So nah wie Gansel, der vor allem vom Zugang zu Preußlers Privatarchiv profitiert hat, ist noch kein Forscher dem Erfinder von fest im kollektiven kulturellen Gedächtnis verankerten Figuren wie „Krabat“, dem „kleinen Gespenst“ und dem „Räuber Hotzenplotz“ gekommen. Allerdings geht diese Nähe, die auch Sym­pathie für den Menschen Otfried Preußler erkennen lässt, einher mit einer unzureichenden Einbettung in die komplexen historischen Rahmenbedingungen, in denen sich Preußler gerade in seinen jungen Jahren bewegte.

Fragwürdig erscheint insbesondere die Bewertung der Tatsache, dass Preußler in seinem 1943 oder 1944 erschienenen ersten Roman, „Erntelager Geyer“, die Aktivitäten der Hitlerjugend idealisierte. Gansel stellt sich gegen Einschätzungen, wonach Preußler dieses Frühwerk verschwiegen habe. Er verweist dabei auf den beigefügten Lebenslauf eines Schreibens von Preußler an die Künstlergilde Esslingen, in dem stand: „Mit sechzehn schrieb ich die ersten Gedichte, mit achtzehn das Manuskript meines Jugendbuches ‚Erntelager Geyer‘.“

Es erschließt sich nicht, weshalb ein an einen höchst überschaubaren Adressatenkreis gelangter Brief aus dem Jahr 1953 höher gewichtet werden soll als die bereits vorhandenen affirmativen Biographien über Preußler (insbesondere „Ich bin ein Geschichtenerzähler“ von 2010), in denen der 1956 erschienene „Kleine Wassermann“ als erstes literarisches Werk aufgeführt wird. Anhand des bisher Bekannten spricht weiter einiges für die These, dass Preußler sich für sein Frühwerk „geniert“ hat – und die Aus­einandersetzung damit mied.

Befremdlich unkritische Einordnung

Ebenso wenig überzeugt Gansels Deutung des Inhalts von „Erntelager Geyer“. Er betont, dass Metaphern wie Männlichkeit, Naturverbundenheit, Kameradschaft, Führer und Gefolgschaft auf die Jugendbewegung des neunzehnten Jahrhunderts zurückgehen und Preußler daher nicht die „Übernahme der Blut-und-Boden-Ideologie“ anzulasten sei. Diese Sichtweise verkennt, dass nationalsozialistisches Gedankengut nicht nur aus Aufrufen zur Vernichtung bestand. Peter Becher und Murray G. Hall kamen mit Blick auf das „Phantombuch“ Preußlers vor wenigen Jahren zu dem Schluss, dass die erwähnten Metaphern vielmehr zu den Grundlagen der NS-Ideologie zählten. Es befremdet, dass Gansel das Werk des Sudetendeutschen Preußler un­kritischer einordnet als jene Fachkollegen, die ihre Erörterungen dazu in Publikationen des Adalbert-Stifter-Vereins ver­öffentlicht haben, der ein in seinen Wurzeln sudetendeutsches Kulturinstitut ist.