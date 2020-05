Wer war Yahya Hassan? : Ich bin die wandernde Zielscheibe

Der dänisch-palästinensische Dichter Yahya Hassan wurde mit achtzehn berühmt und starb mit vierundzwanzig. Seine Mutter, heißt es, fand ihn am 29. April leblos in seiner Wohnung in Aarhus, in Trillegården, nicht weit entfernt von dort, wo er 1995 geboren wurde. Vergangene Woche hat man ihn auf dem Friedhof in Aarhus beigesetzt, 400 Menschen kamen trotz Corona, der Imam Abu Khaled, ein Onkel von Yahyas Mutter, stand vor dem Sarg, vor allem junge Männer standen um den Sarg herum. Und wenn man sich die Fotos anschaut, die von der Beerdigung veröffentlicht wurden, irritiert vor allem die so selbstverständlich gefeierte religiöse Zeremonie, die sie zeigen. Yahya Hassan hat Gedichte geschrieben, die mit allem abrechneten, auch mit dem Islam, den er, so, wie er in seinem Umfeld praktiziert wurde, als Heuchelei empfand. Die Botschaft der Beisetzung schien dazu einfach nicht zu passen.

Julia Encke Redakteurin im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Noch weniger allerdings passte dazu das Video, das seine Mutter schon am 30. April auf Facebook teilte. Es zeigte Yahya Hassan zusammen mit seinem Großonkel, dem Imam. Zunächst wechseln sie Worte auf Arabisch, dann fügt Hassan auf Dänisch hinzu: „Allen, die vielleicht Zweifel hatten, ob Yahya den Islam verlassen hat oder vom Islam abgefallen war, möchte ich gerne sagen, davon war zu keinem Zeitpunkt die Rede. Ich bin als Muslim geboren und werde als Muslim sterben.“ In Dänemark ist seither ein letzter Streit um den charismatischen, kriminellen, hochintelligenten Dichter entbrannt. In einem Interview erklärte der Großonkel, das Video sei im November 2019 entstanden. Yahya habe ihn angerufen und ihm gesagt, er habe eine Botschaft, die er übermitteln wolle. Die einen verstehen diese Botschaft nun als sein Vermächtnis. Die anderen sehen in ihr eine Vereinnahmung, jetzt, wo er sich nicht mehr wehren kann, und berühren damit einen empfindlichen Punkt: Yahya Hassans Kampf bestand gerade darin, nicht vereinnahmt werden zu wollen. Von niemandem.

Mehr zum Thema 1/

Begonnen hat alles im Oktober 2013, als in Dänemarks renommiertem Literaturverlag Gyldendal sein erster Gedichtband erschien. Kurz vorher veröffentlichte die Zeitung „Politiken“ ein Interview mit ihm unter dem Titel „Ich bin fucking wütend auf die Generation meiner Eltern“. Martin Krasnik, heute Chefredakteur der Wochenzeitung „Weekendavisen“, lud den damals 18-Jährigen in seine Fernsehsendung „Deadline“ ein, wo er ein Langgedicht aus seinem Buch vorlas, unter anderem die Passage „ICH PISS AUF ALLAH UND SEIN GESANDTEN UND AUF ALLE SEIN NUTZLOSE JÜNGER“. Sofort gingen auf Facebook so viele Drohungen gegen Hassan ein, dass er nicht mehr in sein Zimmer im Kopenhagener Stadtteil Brønshøj zurückkonnte. Er traf sich am nächsten Vormittag mit Martin Krasnik in einem Café, sie kauften eine große Strickmütze, um Yahyas Haarpracht zu verstecken, und gingen nach Hause zu Krasnik und seiner Familie, wo Yahya die nächsten zwei Monate wohnte.

„Yahya Hassan: Gedichte“ wurde zu einem der erfolgreichsten Bücher der dänischen Literaturgeschichte und, unter anderem, auch ins Deutsche übersetzt. Es begann mit brutaler Gewalt, der Züchtigung der Kinder durch den Vater, „FÜNF KINDER IN AUFSTELLUNG UND EIN VATER MIT KNÜPPEL“; schilderte die ersten eigenen kriminellen Erfahrungen, dann die Gewalt des Systems der dänischen Sozialpolitik. In Großbuchstaben schrie Hassan seine Verse heraus, mischte Rap und Koran-Rezitation, den Slang der Straßengangs und die Sprache der Bürokraten in seinem auf diese Weise völlig eigentümlichen Dänisch – und wurde überall gelobt. „Indem Hassan die machistischen Renommierposen, Schreie und Flüstern, die Flüche und Obszönitäten aufgehen lässt im interpunktionslosen Fluss der Großbuchstaben“, schrieb in Deutschland der Literaturwissenschaftler Heinrich Detering, „schafft er eine Distanz zum Geschehen und zu der Figur, die ich sagt. So wird, was immer der Sprecher an sexistischen und rassistischen Ressentiments, an Hass auf Israel und auf die eigene Herkunft formuliert, vom Schreiber weder geteilt noch verurteilt.“ Dabei deutete Detering den überwältigenden Erfolg als Hoffnungszeichen dafür, dass diese Schreibkunst zur Überwindung dessen beitrage, was sie so drastisch zeige.