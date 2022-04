Heidi in Israel : Ihre Welt weit hinter den Bergen

Die Geschichte vom Mädchen Heidi aus den Schweizer Bergen trat sofort nach Erscheinen Ende 1879 den Weg zum Weltbestseller an. Johanna Spyris Heidi-Romane wurden in siebzig Sprachen übersetzt, man schätzt die gesamte Auflage auf sechzig Millionen. Viele Länder haben also eine eigene Heidi-Rezeptionsgeschichte, aber diejenige Israels ist speziell. Denn das Buch war schon lange in Palästina angekommen und fest verankert im kulturellen Gedächtnis vieler deutschsprachiger Ju­den, bevor es zwei Jahre vor der israelischen Staatsgründung ins Hebräische übersetzt und auch in dieser Sprache ein Erfolg wurde.

Diese Erfolgsgeschichte zeichnet eine Ausstellung im Jüdischen Museum München nach. Ausgangsthese: Heidi, das war für viele Auswanderer und Flüchtlinge eines der letzten Narrative aus ihrer mitteleuropäischen Heimat, dem Alpenraum, das sie mitnahmen. Und mit ihm die Erinnerung an frische Bergluft, Schnee und Eis. Das konnte zu Anfällen von Schweizerkrankheit (morbus helveticus) führen, einem ärztlichen Befund für Heimweh.

Warum aus Frankfurt Venedig wurde

Als das Buch 1946 in der Übersetzung von Israel Fishman im Verlag Mordecai Newman in Tel Aviv herauskam, hieß es „Heidi Bat HaAlpim“ (Heidi, Tochter der Alpen). Später wurde daraus eine „Tochter der Berge“. Da die Sprache des Täterlandes unpassend erschien, wurde aus dem Geißen-Peter ein Pierre, die Familie Sesemann hieß Gérard, anstatt nach Frankfurt wurde Heidi nach Venedig verpflanzt, in späteren Ausgaben nur noch in eine „große Stadt“. Immerhin behielt die Gouvernante Fräulein Rottenmeier ihren Namen.

Solche Eingriffe seien seinerzeit üblich gewesen, erklärt die Kuratorin Ulrike Heikaus, so habe man in der Übersetzung von Kästners Roman „Das doppelte Lottchen“ München durch Zürich ersetzt. Im Falle Heidis ging es inhaltlich jedoch weiter, weil die christliche Botschaft und Gottesbezüge kurzerhand gestrichen oder verändert wurden. Nicht nur inhaltlich, auch in der Illu­s­tration nahm man sich große Freiheiten heraus. So taucht immer wieder auf Buchumschlägen das Matterhorn als ikonisches, aber örtlich deplatziertes Bergmassiv auf – Wallis anstelle von Graubünden?

Seit den Dreißigerjahren wurde in Israel ein Sprachenkampf geführt, den unbedingt das Hebräische gewinnen sollte. Und so wird Heidi im jungen Staat zu einem Vorbild für die vielen Tausend Kinder und Jugendlichen, die als Waisen in Kibbuzim oder Jugenddörfern leben. Dass Spyri ihre Figur gar nicht explizit eine Waise ge­nannt hat – geschenkt. Mit ihrer positiven Weltsicht und ihrer Art, offen die ganze Welt zu umarmen, kommt Heidi den staatlichen Erziehungszielen entgegen. In der Gemeinschaft eine neue Familie finden, nach vorne schauen, das sind Werte, die in den Nachkriegsjahren dringend gebraucht werden. Und je zeitlich ferner die Schoa rückte, desto mehr näherte man sich in Übersetzungen wieder dem Original an.

Auf dem israelischen Buchmarkt ist Heidi ein Renner. Die Bibliographie des Katalogs listet 47 Ausgaben seit 1946 auf. In der Ausstellung sind längst nicht alle zu sehen, aber doch so viele, dass man einen Eindruck hat, wie volatil das Heidi-Bild war. Eines der originellsten Ausstellungsstücke ist ein Brief vom 23. Februar 1880, den Johanna Spyri an ihren ersten Illustrator, den Münchner Maler Friedrich Wilhelm Pfeiffer, schrieb. Der Künstler ist heute vor allem wegen der Pferdegemälde bekannt, die er im Auftrag König Ludwigs II. malte. Mit seinen Zeichnungen für die Erstausgabe prägte er das Urbild vom Mädchen mit Strohhut, vom Jungen mit den Ziegen und vom Großvater.

Sogar als Brettspiel lieferbar

Im Buch ursprünglich dunkelhaarig, wird Heidi überwiegend blond dargestellt. Keine Illustration reicht aber an die Be­kanntheit der japanischen Zeichentrick­serie heran, die von 1974 an ihren Siegeszug um die Welt antrat. Derweil umfasst Heidi in Israel jede mediale Darreichungsform, ob im Film, auf der Bühne, als Plakat, Schallplatte, Malbuch oder Brettspiel. Heute treffen sich Heidi-Fans im Netz, um sich in Heidi-Posen zu präsentieren.

Die Ausstellung ist ein Übernahme aus dem schweizerischen Kilchberg und entstand in Zusammenarbeit mit dem 2018 gegründeten Projekt Heidiseum, das Spyris Nachlass wissenschaftlich und museal aufarbeiten will. Für München wurde die Schau neu konzipiert. Im Halbdunkel des Saals gruppieren sich Vitrinen entlang der Wände und umschließen Aufsteller und Plakatwände. Literatur auszustellen bleibt eine fortwährende Herausforderung; im Sinne der verhandelten Protagonistin hätte man sich die Präsentation etwas lebhafter gewünscht.

Heidi in Israel. Eine Spurensuche. Im Jüdischen Museum München; bis zum 16. Oktober. Der Katalog (Wehrhahn Verlag) kostet 22 Euro.