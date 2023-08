Wer in Paris auf Lektüre setzt, die mit dieser Stadt zusammenhängt, hat damit natürlich noch nicht viel gewonnen, der Möglichkeiten sind einfach viel zu viele. Um Begründungen für eine bestimmte Wahl muss man da gar nicht erst ringen, und unsere fällt hier kurzerhand auf zwei Titel, die beide im Jahr 1977 erschienen. Der eine stammt von Jacques Réda, mittlerweile über neunzig Jahre alt, in Frankreich ein moderner Klassiker, aber nur mit einem übersetzten Titel im Nachbarland präsent, eben den „Ruinen von Paris“. Der andere stammt vom ein Jahr nach seiner Publikation verstorbenen Roger Caillois, der hierzulande gerade wieder eine kleine Renaissance erlebt, wenn auch eher auf akademischem Terrain, und trägt den Titel „Kleiner Führer durch den XV. Arrondissement zum Gebrauch der Geister“.

Helmut Mayer Redakteur im Feuilleton, zuständig für „Neue Sachbücher“. Folgen Ich folge

Ein ungewöhnlicher Titel für einen, wie Caillois selbst es formuliert, „recht eigentümlichen Führer durch diesen Teil der Stadt“. Man darf da nicht erwarten, kreuz und quer durch den gesamten Vaugirard, den einwohnerreichsten Arrondissement im Südwesten von Paris, geführt zu werden. Es ist ein eher kleiner Sektor, dem Caillois’ Aufmerksamkeit gilt, um aus Beobachtungen auf seinen Spaziergängen durch dieses Viertel auf spielerische Weise eine eigentlich auf dem Feld der phantastischen Literatur und Science-Fiction – beides kannte er gut – angesiedelte Vermutung zu entwickeln.

Im Paris der „Zweiten Hausmannisierung“

Die von ihm detailliert beschriebene merkwürdige Architektur einer Reihe von Häusern dieses Viertels – etwa die in absurd schmalen Kanten auslaufenden Gebäude – sei nämlich am ehesten dadurch zu erklären, dass sie nichtmenschlichen Wesen als Aufenthaltsort dienen oder auch Fallen für diese geisterhaften Anderen sind, die sich bloß menschliches Ansehen und trügerische körperliche Solidität geben. Wobei die Sache zuletzt darauf hinausläuft, dass der Autor den aufkeimenden Verdacht bestätigt, selbst ein solcher Anderer zu sein, der Jahrzehnte zuvor – übrigens in Deutschland, im sächsischen Plauen, anlässlich eines Schüleraustauschs – die Identität des jungen Roger Caillois kaperte.

Diese „fantômes“, die geisterhaften Anderen, sind Caillois’ bescheidenere Variante der Offenbarungen, auf die Aragon, Breton und andere Pariser Flaneure im Zeichen des Surrealismus setzten. Ein Impuls, der Caillois trotz der schon sehr früh markierten Differenz zu Breton vertraut blieb. Und wie bei diesen Vorgängern geht es auch bei ihm um ein Paris, das gerade sein Gesicht ändert, in den Siebzigerjahren der „Zweiten Hausmannisierung“ vor allem in den südlichen Arrondissements, mit den Wohntürmen des Front de Seine als einem der Wahrzeichen dieser Modernisierung (ein anderes ist die Tour Montparnasse, die gerade fünfzig Jahre alt wurde).

Für den heutigen zur Flanerie abseits der Innenstadt aufgelegten Leser ist dieser zeitliche Horizont von besonderem Reiz. Natürlich sieht das von Caillois begangene Viertel, das er in einem Zustand „hektisch rascher Verwandlung“ beschreibt, bei der alte Häuser im Dutzend abgerissen und durch große Blöcke ersetzt werden, „massiv und uniform“, nach weiteren mehr als vier Jahrzehnten anders aus. Aber der Flaneur auf den von Caillois gelegten Spuren, der sich wie er aufmacht, um von der École militaire her über die Avenue de Suffren in den Fünfzehnten vorzudringen, kann sich durchaus orientieren. Zumal Caillois seinerzeit auch recht neue Wohnbauten in sein Spiel einbezog.