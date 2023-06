Hier sind Leute, die schreiben, so beliebt wie anderswo Fußballer: Eindrücke von einer Lesereise in Indien.

Der Mann schlägt ein Buch auf und riecht an den Seiten. Er sagt etwas auf Telugu zu mir. Eine junge Frau eilt zur Hilfe und übersetzt ins Englische: „Du musst viele Gedanken haben.“ Wir befinden uns auf dem Hyderabad Literature Festival in Indien. Für einige Monate mache ich eine Lesereise durch den Subkontinent mit der englischen Übersetzung meines Romans, was es mir erlaubt, Eindrücke der Literaturszene zu sammeln. Dank der jungen Frau erfahre ich, dass der Mann nicht lesen kann. Auf Literaturfestivals geht er aber gerne. „Zum Zuhören.“ Kurz darauf sitzt er bei meinem Vortrag in der ersten Reihe. Obwohl seine Englischkenntnisse be­grenzt sind.

In Indien gehört das Leben in mehreren Sprachen zum Alltag. Meine Lesereise ist auch eine Sprachreise. Bei vielen Gesprächen, stelle ich fest, wechseln die Leute von der einen in die andere Sprache und wieder zurück. Der Übergang ist fließend und wirkt natürlich, nicht wie ein Deutscher, der ungelenk Anglizismen verwendet, eher wie jemand, der sich das Beste aus mehreren Sprachen auswählt und zu eigen macht. Selbst ein Nordinder, der kaum Englisch beherrscht, wird beispielsweise eher „Thank you“ sagen als „Dhanyavaad“.