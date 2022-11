Literaturfestival in Beirut : Eine Brise mit Überzeugung

Es begann mit einer Polemik. Kurz bevor achtzig Schriftsteller aus der frankophonen Welt zum Literaturfestival „Beyrouth Livres“ reisen sollten, sagten einige der prominentesten von ihnen ab. Die halbe Jury des Prix Goncourt, die in diesem Jahr ausnahmsweise und ausdrücklich aus Solidarität mit dem gebeutelten Libanon ihre Shortlist-Sitzung in Beirut abhalten und das Ergebnis in der dortigen „Résidence des Pins“ verkünden wollte, blieb dem Festival fern. Der Generalsekretär der Académie, der Schriftsteller Phi­lippe Claudel, entschuldigte seine Kollegen mit dem Hinweis auf die „allgemeine Verschlechterung der Situation im Libanon“. Die Absagen hätten nichts mit den Einlassungen des libanesischen Kulturministers Mohammad Mortada zu tun, der auf Twitter dem Festival zionistische Umtriebe vorgeworfen hatte. Mortada steht der schiitischen Amal-Bewegung nah. Unter den Autoren, so hatte er in einem Tweet behauptet, befänden sich einige, die sich „in Gedanken und Praxis zu zionistischen Projekten bekennen, die sie sowohl in ihrem literarischen Schaffen als auch in ihrem täglichen Leben unterstützen“.

Der Tweet wurde bald gelöscht. Das Kulturministerium sagte der französischen Botschaft seine volle Unterstützung des Festivals zu. Außerdem zeigten Dutzende vor allem libanesische Intellektuelle in einem offenen Brief Verständnis für die fernbleibenden Kollegen, betonten aber auch ihre Entschiedenheit, der Veranstaltung nun erst recht den Geist des Widerstandes einhauchen zu wollen – gegen alle Obskurantismen. Das Buch, schrieben sie, sei ein nicht verhandelbarer Raum der Freiheit.

Erbarmt Euch, macht etwas!

Vor dem Hintergrund von Währungsverfall und Pauperismus im Libanon muss er jedoch teuer erkauft werden. Deshalb hatte das Institut français sich entschlossen, in diesem Jahr anstelle der frankophonen Buchmesse ein Literaturfestival auf die Beine zu stellen. Es war eine Premiere, die mit rund einhundert Veranstaltungen, elf Ausstellungen und zwölf Performances fast etwas überdimensioniert wirkte – das aber angesichts der Umstände nicht war. Mathieu Diez vom Institut français, der das Ganze federführend organisiert hatte, erzählte von den vielen im Vorfeld geführten Gesprächen, bei denen er stets das Gleiche gehört habe: „Erbarmt euch, macht etwas!“ Seit drei Jahren gebe es nur schlechte Nachrichten aus diesem Land, dessen Bücherszene auch für Frankreich enorm wichtig sei. Sechzig Prozent der Übersetzungen aus dem Französischen ins Arabische stammten aus dem Libanon, von wo aus sie insbesondere in die nordafrikanischen Länder exportiert würden. „Der Libanon ist ein Drehkreuz“, sagte Diez. Das Festival war ein Versuch, es in Bewegung zu halten.

Man war dankbar dafür. Das spürte man nicht nur in den Straßen von Gemmayze, wo einen Nachmittag lang tatsächlich so etwas wie Gedränge auf den schmalen Bürgersteigen herrschte. Menschen mit Büchern unter den Armen spazierten von einer Signierstube zur nächsten; von Zeina Abirached zu Hyam Yared, von Dima Abdallah zu Georgia Makhlouf. Auch in der „Bibliothèque orientale“, in der das „Parlament der frankophonen Schriftstellerinnen“ in einem Schauprozess die Frage verhandelte, ob und warum schreibende Frauen gefährlich seien, waren Freude und eine Lust am Spiel mit schweren Anschuldigungen zu erleben, die für große Heiterkeit sorgte. Und die vier angereisten Mitglieder der Prix-Goncourt-Jury verkündeten nach einer Zoom-Sitzung mit ihren Kollegen die Shortlist des diesjährigen Preises dann doch von Beirut aus. Im fernen Baalbek konnte man derweil eine kleine, sehr feine Schau mit Illustrationen von berühmten libanesischen Frauen besuchen, deren Lebensgeschichten viel vom Drang nach Freiheit erzählen, vom Sichdurchsetzen in Männerwelten, dem Bruch mit Konventionen.

Schreiben über die Katastrophe

Überhaupt war viel vom Kämpfen die Rede in diesen zehn Tagen des Festivals. Von der Literatur als Werkzeug des Widerstands, mit dem sich die Hoheit über das katastrophale Geschehen zurückgewinnen lasse, das der Libanon und die Menschen dort erleben. Schon jetzt ist eine ganze Reihe von Büchern erschienen, die den Niedergang des Landes reflektieren. Das interessanteste ist ein literarisches Tagebuch mit dem Titel „Beyrouth 2020 – Journal d’un effondrement“. Es stammt von Charif Majdalani, der mehrmals auftrat, einmal in der Krypta der Kirche Saint-Joseph, die während der Explosion im Hafen von Beirut vor gut zwei Jahren schwer beschädigt wurde.

Majdalani saß dort mit dem aus Frankreich stammenden Michaël Ferrier, der sich in Japan aufgehalten hatte, als dort 2011 die Erde bebte und der Atomreaktor in Fukushima außer Kon­trolle geriet. Wie schreibt man über eine Katastrophe? Was sagt die persönliche Erfahrung über das kollektive Trauma aus? Das waren ihre Fragen. Bis ganz am Ende des Abends jemand aus dem Pu­blikum wissen wollte, was Schriftsteller im Angesicht solcher Ereignisse leisten könnten.

Da zuckte Michaël Ferrier mit den Schultern, nahm das Buch von Majdalani und schlug es auf einer der letzten Seiten auf. Dort heißt es: „Ich schreibe diese Zeilen auf der Terrasse. Es ist sehr heiß, aber eine laue Brise ist aufgekommen und sie weht mit Überzeugung.“ Ferrier klappte das Buch zu. „Ich glaube“, sagte er dann, „wir Schriftsteller sind wie diese Brise.“