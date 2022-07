„Lincoln Highway“ : Das Buch der Umleitungen, Abzweigungen und Pannen

Rückwärtszählen hat eine seltsame Sogwirkung. „Drei, zwei, eins...“, das erzeugt Spannung, wachsende Erwartung und letztlich: Unausweichlichkeit. So als müsste, wenn zu Ende gezählt ist, auch wirklich was passieren. Als müsste danach auf jeden Fall irgendetwas losgehen. „Drei, zwei, eins“, aber dann passiert gar nichts. Man spürt schon, wenn man sich das nur vorstellt, in welches Loch der Enttäuschung man fällt. Amor Towles hat die Hauptkapitel seines neuen Romans „Lincoln Highway“ rückwärts gezählt: Er beginnt bei „Zehn“ und endet bei „Eins“, es geht um zehn Tage im Juni 1954 im Leben von drei achtzehnjährigen und einem achtjährigen Jungen. Aber was zwischen zehn und eins geschieht, unterläuft ständig die Erwartungen, die sich aufbauen, wenn so heruntergezählt wird und der Roman dann auch noch von einem Auto, vier Jungs und den unendlichen Highways der Vereinigten Staaten von Amerika zwischen Nebraska und New York erzählt.

Tobias Rüther Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge



Denn es ist ja nicht so, als gäbe es nicht schon ungefähr 357 amerikanische Roadtrip-Romane mit ungefähr dieser Handlung. Man weiß also schon so ungefähr, welche Elemente da auf einen zukommen: wenn in einer Geschichte ein paar Jungs, die kaum einen Führerschein haben, in ein Auto steigen und losfahren, weil am Ende der Straße das Leben anfängt – oder die Erkenntnis wartet, dass das Leben längst angefangen hatte, als sie in dieses Auto gestiegen waren.

Towles weicht in „Lincoln Highway“ von diesem Modell des Roadtrip-Romans nicht prinzipiell ab. Er macht aber doch einiges so anders, dass man die zehn, neun, acht, sieben, sechs ... Kapitel seiner Heldenreise in wachsender Erwartung liest, auch wenn man irgendwann nicht mehr glaubt, dass hier irgendwas so kommen wird, wie es kommen sollte. Und dass ein triumphales Finale folgt, wenn die Kapitel heruntergezählt sind.

Der erste Highway, der von Küste zu Küste reicht

„Lincoln Highway“ erzählt die Geschichte der Brüder Emmett und Billy Watson, die ihren Vater verloren haben, und der hatte zuvor seine Farm in Nebraska aufgeben müssen. Der alte Watson war ein eigensinniger Mann, der seine Äcker nicht so bestellte, wie die Nachbarn das für gottgegeben hielten, und er war so erfolglos dabei, dass die Farm ir­gendwann der Bank gehörte. Seine Frau war eines Tages davongelaufen, ohne ein Wort. Dann stirbt der Vater im Sommer 1954 – und sein älterer Sohn, Emmett, kehrt aus der Er­ziehungsanstalt heim, um den Bankrott abzuwickeln. Und um danach mit seinem Bruder Billy in Texas von Neuem zu beginnen.

Billy aber hat andere Pläne: Er will mit seinem Bruder die Mutter suchen, die auf ihrer Flucht vor der Familie den Lincoln Highway nach Westen gefahren war. Ein paar Postkarten aus dem Juli 1946, die Billy in den Sachen des Vaters gefunden hat, belegen das. Vielleicht lebt die Mutter ja in San Francisco, wo der Lincoln Highway endet? Es ist der erste Highway, der von Küste zu Küste reicht, benannt 1912 nach dem Präsidenten, der einen Bürgerkrieg führte, um die Sklaverei abzuschaffen.

Emmett weiß nicht so recht. Billy aber würde am liebsten sofort losfahren. Doch bevor die beiden sich einigen, tauchen zwei weitere Jungen auf: Duchess und Woolly, die Emmett in der Erziehungsanstalt kennengelernt hat. Sie klauen bei der ersten Gelegenheit den Studebaker. Und lassen Billy und Emmett stehen, bevor deren Roadtrip so richtig losgegangen ist.

Eine produktive Unruhe

Die Wahrheit ist, dass es in diesem Roadtrip-Roman zu überhaupt keinem Roadtrip kommt. Der Studebaker steht mehr, als er fährt. Billy und Emmett reisen im Waggon eines Güterzugs nach New York; dorthin sind Woolly und Duchess nämlich mit Emmetts Studebaker gefahren, um Woollys Erbe aus dem Panzerschrank des Großvaters zu klauen. Aber auch den Roadtrip dieser beiden zeigt der Roman nicht. Er zeigt nicht den Highway, nicht den Fahrtwind, keine Motels und Tankstellen, sondern: Umleitungen. Abzweigungen. Und jede Menge Pannen. Man könnte das für eine Masche halten – wenn Towles die Umleitungen und Fehlstarts seiner Geschichte nicht mit permanentem Perspektivwechsel begleitet hätte.

Immer wieder nämlich wandert die Perspektive. In einem Kapitel schaut man mit den Augen der einen, im nächsten einer anderen Figur auf die Ereignisse. Zwei erzählende Ichs gibt es auch, eines davon gehört sogar einer Frau, denn Frauen gibt es auch in diesem Roman, wenn auch nur selten. All das erzeugt jedenfalls so eine produktive Unruhe, dass man wach bleibt. „Lincoln Highway“ wirkt, als sei der Roman im Grunde schon verfilmt, so stark sieht man die Kinobilder vor Augen. Das täuscht aber darüber hinweg, wie sorgfältig er geschrieben ist, stilistisch wie narrativ.