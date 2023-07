Verlangt der Strand eine andere Lektüre als die Berge oder die Piazza? Wir glauben ja! Deswegen bringt die Sommerserie „Unsere Reisebegleiter“ Werke und Orte zusammen. Ob ein Kinofilm, ein Gemälde, ein Gedicht oder ein Krimi, ob Venedig, Kapstadt, Texas oder Ägypten – wir stellen die anregendsten Kombinationen vor.

Ulf von Rauchhaupt Redakteur im Ressort „Wissenschaft“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Wer ins Land der Pharaonen fährt, packt besser nicht zu viel und vor allem nicht zu schwere Reiselektüre ein – es sei denn natürlich, man hat nichts weiter vor, als am Roten Meer zu faulenzen. Denn zum einen muss ein guter kunsthistorischer Reiseführer mit, und zwar möglichst einer ohne großformatige Hochglanzaufnahmen, aber dafür mit umso mehr Grundrissen der diversen Tempel und Gräber. Zweitens eignet sich das Klima nicht unbedingt für Dickens oder Dostojewski.

Auch von Thomas Mann sei hier ausnahmsweise abgeraten, abgesehen natürlich von „Joseph in Ägypten“, das mit Abstand vergnüglichste Werk der hohen Weltliteratur. Natürlich, in die Lebenswelt der gewöhnlichen Untertanen des Pharao taucht man damit weniger ein. Also doch Mika Waltaris „Sinuhe“? Der ist allerdings eine rechte Schwarte, die deutsche Taschenbuchausgabe hat mehr als tausend Seiten. Da wird man nicht weit kommen, wenn man auch noch das Land sehen will.

Ihr einziger Krimi, der nicht im 20. Jahrhundert spielt

Wir empfehlen stattdessen Agatha Christie. Doch nein, nicht den „Tod auf dem Nil“, den ohnehin schon jeder kennt, und sei es aus den beiden opulenten Verfilmungen. Außerdem spielt dieser Roman zwar in Ägypten, aber nicht im alten Ägypten. Die Queen of Crime hat aber auch einen Krimi geschrieben, in dem tatsächlich zur Zeit der Pharaonen gemordet wird, genauer im frühen Mittleren Reich, um 2000 v. Chr. herum, vielleicht noch unter Pharao Mentuhotep II. aus der elften Dynastie.

„Death comes as the End“ (Verlag HarperCollins) – der Titel der deutschen Übersetzung lautet „Rächende Geister“ (Verlag Atlantik) – aus dem Jahr 1944 ist der einzige der 66 Romane Agatha Christies, der nicht im zwanzigsten Jahrhundert spielt, und einer der ganz wenigen, der noch nie verfilmt wurde. Die BBC hatte zwar 2016 angekündigt, eine Adaption produzieren zu wollen, doch seither hat man von dem Vorhaben nichts mehr gehört.

Intrigen im altägyptischen Mittelstand

Das ist einigermaßen unverständlich. „Death comes as the End“ ist ein fesselnder, klassischer Whodunit, zwar ohne hauptamtliche Detektivfigur, aber auch insofern ein echter Christie, als sich alles um eine Familie dreht, nämlich die des wohlhabenden, aber mäßig sympathischen Ka-Priesters Imhotep, der zu seinem Gut in der Nähe von Theben zurückkehrt und eine neue Frau mitbringt. Spannungen zwischen dieser und den Söhnen und Schwiegertöchtern Imhoteps lassen dann nicht lange auf sich warten. Ungewöhnlich ist vielleicht, dass die Geschichte überwiegend aus der Perspektive der jung verwitweten Tochter Imhoteps und damit einer Identifikationsfigur aus dem potentiellen Täterkreis erzählt wird. Auch ist die hohe Zahl an Todesfällen eher untypisch für Christie, aber in ihrem Œuvre nicht ohne Parallelen.

Zugleich aber schafft es die Autorin, ein überzeugendes Bild vom Alltag einer pharaonenzeitlichen Mittelklassefamilie samt dem zugehörigen Dienstpersonal zu zeichnen und dabei auch das uns heute fremde, damals aber immer gegenwärtige magische Denken nicht auszublenden. Tatsächlich werden die ersten Morde zunächst Geistern angelastet. Agatha Christie hatte allerdings gute Quellen. Sie war immerhin mit dem Archäologen Max Mallowan verheiratet, der selbst zwar vor allem in Mesopotamien forschte, aber einen Ägyptologen im Freundeskreis hatte, der die Krimiautorin auf die Idee brachte.

Mehr zum Thema 1/

Denn durch jenen Ägyptologen erfuhr Agatha Christie von den Heqa-Nacht-Papyri. Das sind vier Briefe in hieratischer Schrift, also kursiven Hieroglyphen, die im Grabkomplex eines Wesirs nahe dem Totentempel Mentuhoteps II. in Deir el-Bahari am Westufer des Nils gegenüber Luxor gefunden wurden. In ihnen schreibt ein Ka-Priester namens Heqa-Nacht um das Jahr 2000 v. Chr. an seinen Geschäftspartner oder Verwalter seines heimatlichen Gutes. In zum Teil brüskem Ton gibt er Anweisungen zum Management und in finanziellen Angelegenheiten, befiehlt dem Adressaten aber auch, ein Dienstmädchen zu entlassen. Doch offenbar wittert er hinter der Magd eine Intrige in seinem Hausstand. „Du bist es doch, der zulässt, dass sie meiner zweiten Frau Böses antut“, schreibt Heqa-Nacht. „Was hat sie denn irgendjemandem von Euch getan, dass Du sie hasst?“

Aus diesen Zeilen des historischen Heqa-Nacht also hat Christie die Situation in der Familie ihres fiktiven Imhotep gesponnen, von der aus die Handlung ihren unheilvollen Verlauf nimmt. Deren Schauplätze sind unspektakuläre Agrarflächen am Nilufer und Wohngebäude aus Schlammziegeln. Anders als die Pyramiden und steinernen Tempel, deren Reste der Ägyptenfahrer heute besichtigt, ist diese Szenerie heute vollständig verschwunden. Für Heqa-Nacht aber – und noch viel mehr für die Adressaten seiner vier Briefe – sah es vor allem so aus, das alte Ägypten.