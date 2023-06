Aktualisiert am

Oliver Zille war von 1993 an Chef der Leipziger Buchmesse, er schrieb mit ihr eine Erfolgsgeschichte. Jetzt hat er seinen Rücktritt zum Jahresende bekannt gegeben.

Oliver Zille, der Direktor der Leipziger Buchmesse, gibt seinen Posten aus persönlichen Gründen zum Jahresende auf. Das gab die Leipziger Messe bekannt. Zille, geboren 1960 in Leipzig, arbeitete seit 1988 für die Messe, seit 1991 als Projektleiter und von 1993 an als Leiter der Buchmesse und des Lesefests „Leipzig liest“. Zille gelang es, die Messe im Frühjahr neben der im Herbst stattfindenden Frankfurter Buchmesse zu etablieren. Er setzte auf publikumswirksame Veranstaltungen und öffnete die Messe für Genres wie Manga. Der jährlich verliehene „Preis der Leipziger Buchmesse“ trug zum Renommee der Veranstaltung ebenso bei wie der jeweils zum Auftakt verliehene „Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung“.

Zille, seit 2004 Direktor der Leipziger Buchmesse, gelang es, nach der schwierigen Corona-Zeit, in der die Messe dreimal abgesagt werden musste, in diesem Jahr wieder an die Erfolge der Jahre bis 2019 anzuknüpfen. Über seine Nachfolge ist noch nichts bekannt.