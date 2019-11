Jo Nesbø im Interview : Wir empfinden Lust an der Katastrophe

Herr Nesbø, in Ihrem neuen, zwölften Harry-Hole-Roman „Messer“ buchstabieren Sie aus, wie sich ein Mensch mit einer Klinge bearbeiten lässt. Was hat Sie motiviert?

Vor einiger Zeit ist mir bei einer Recherche Dave Grossmans Buch „On Killing“ in die Hände gefallen. Der Autor ist ein amerikanischer Psychologe und hat beim Militär gearbeitet. Im Wesentlichen geht es ihm um eine Frage: Was hält uns davon ab, uns gegenseitig umzubringen? Um der Antwort auf die Spur zu kommen, referiert er, wie das Militär der Vereinigten Staaten seinen Soldaten das Töten beibringt. Interessant ist, dass während des Zweiten Weltkriegs nur etwa zwanzig Prozent der Soldaten wirklich auf den Feind gezielt haben. Als das ans Licht kam, wurden sie anders trainiert, so dass die Quote im Korea-Krieg schon bei fünfzig, im Vietnam-Krieg dann bei neunzig Prozent lag. Am schwierigsten ist es Grossman zufolge, jemanden mit einem Messer umzubringen.