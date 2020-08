Interview mit Garry Disher : „Der wahre Australier ist ängstlich“

F.A.Z.-Newsletter „Coronavirus“ Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Wie kriegen Sie es hin, seit Jahren besser und besser zu werden?

Ich nehme diese Entwicklung selbst gar nicht wahr. Vielleicht liegt es daran, dass ich mit den Jahren mehr Zutrauen zu meinen Fähigkeiten entwickelt habe. Ich versuche fortwährend, meine Grenzen zu testen und meine Möglichkeiten zu erweitern. Zugleich fühle ich mich, als würde ich einen Drahtseilakt vollführen und jeden Moment stolpern. Ich glaube, es gelingt mir, schriftstellerisch auf der Höhe zu bleiben, indem ich laufend unterschiedliche Projekte angehe, etwa Krimis oder Kinderbücher.

Schon in Ihrem Buch „Writing Fiction“ aus dem Jahr 1983 schreiben Sie, man müsse als Autor Selbstvertrauen haben.

Das war wahrscheinlich nur Schall und Rauch. Was ich sagen möchte, ist dies: Keine Angst vor Risiken. Wenn man als Autor zaghaft ist und das Gefühl hat, nicht gut zu sein, dann wird der Text auch nicht gut. Man braucht ein gewisses Maß an Selbstvertrauen. Vielleicht führt das am Ende zu nichts, aber es ist ein guter Ausgangspunkt.

Sie wagen sich an ganz unterschiedliche Protagonisten: Hal Challis ist Ermittler, Wyatt Verbrecher, Hirschhausen Polizist im Outback. Erfordern solche Figuren unterschiedliche Herangehensweisen?

In der Tat. Die Wyatt-Bücher etwa sind auf die Story ausgerichtet, es ist wichtig, dass wir nicht zu viel über die Hauptfigur wissen. Würden wir erfahren, dass Wyatt eine schwierige Kindheit hatte, von seinen Eltern vernachlässigt oder von seinem Vater geschlagen wurde, wäre er sofort eine verwundbare Gestalt – und damit nicht mehr Wyatt. Insofern richte ich mich hier gegen eine Grundregel des Schreibens, wonach der Protagonist ein gut ausgeleuchteter Charakter zu sein hat. Dennoch bekomme ich Post von meinen Lesern, in der es heißt: „Ich goutiere Wyatt nicht, aber ich will, dass er gewinnt.“ Die Romane der Reihe ziehen ihre Energie aus der Frage, ob dieser kalte, kontrollierte und vorausschauende Verbrecher mit seinen Taten davonkommen wird. Über Hirschhausen erfahren wir viel mehr, weil wir gewissermaßen in seinem Kopf stecken und ihn durch den ganzen Plot begleiten. Alles, was ihm rätselhaft erscheint, ist auch für uns verwirrend. Dieses Verfahren der Suspense-Erzeugung habe ich gewählt, weil er als ehemaliger Stadtpolizist neu in dem kleinen Nest Tiverton ist und seine Umgebung als seltsame, unbekannte Welt erlebt.

Von der Perspektive hängt also die Art der Spannung ab?