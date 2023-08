Ein toter Bruder und niemand will etwas gesehen haben: Die Australierin Tracey Lien blickt in ihrem Debütroman auf Sydneys Drogenviertel und seine asiatische Community.

In Cabramatta gibt es zwei Arten von Toden: die guten und die schlechten. „Wenn eine Familie einen ‚guten‘ Tod zu beklagen hatte, – einen, der alte Menschen traf, einen auf den jeder vorbereitet war –, kamen die Asiaten praktisch mit der ganzen Verwandtschaft und überreichten Umschläge voll mit Geld“, weiß die Journalistin Ky Tran, die in diesem Stadtteil von Sydney aufgewachsen ist, in dem sich in den Achtzigerjahren vor allem Vietnamesen niederließen. Und sie weiß auch, dass der Tod ihres Bruders Denny kein guter war.

Niemand kommt zur Beerdigung, niemand bringt Umschläge vorbei. Nur drei Lehrer ihres Bruders stehen etwas verloren im Wohnzimmer der Familie Tran und stochern im Essen, das ihre Mutter die halbe Nacht lang gedämpft und gekocht hat. Das Schweigen im Raum rührt nicht von Trauer her, Ky muss schnell feststellen, dass sich niemand zum Tod ihres Bruders äußern will. Denny hatte seinen erfolgreichen Schulabschluss gefeiert, war dafür mit Freunden in ein Restaurant gefahren und kam dort zu Tode. Doch wie genau ist das geschehen – und warum eigentlich?