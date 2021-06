Kinderbücher von Prominenten : Schau mal, wie toll dein Vater ist!

Eine junge Mutter dichtet ihrem Angetrauten zum ersten Vatertag Verse, in denen sie die Liebe des Mannes zum gemeinsamen Sprössling beschwört. Der literarische Erstling findet aus dem Stand heraus einen Platz in einem renommierten Verlag. Schon vor der Veröffentlichung ist er Medien weltweit Meldungen wert. Als der Band schließlich erscheint, landet er sogleich auf Platz drei der Amazon-Bestsellerliste in den Vereinigten Staaten.

Ursula Scheer Redakteurin im Feuilleton.

So läuft das Kinderbuchgeschäft, wenn „Meghan, The Duchess of Sussex“ als Autorin auf dem Titel steht und im Innenteil eine Prinz Harry täuschend ähnliche Figur einen Jungen herzt. „The Bench“ (Die Bank), wie das Buch im Penguin-Verlag heißt, würde mit anderer Autorin wohl unbeachtet in der Kinderbuchabteilung der einen oder anderen Buchhandlung stehen, als optisch ansprechendes, aber nicht sonderlich lesenswertes Buch.